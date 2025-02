Camilla e il suo viaggio “on the road“. In bici dalla Spagna fino a Livorno: “Sensazioni bellissime”

Livorno, 20 febbraio 2025 – Avete mai pensato di attraversare l’Europa a bordo di una bicicletta? No? Beh qualcuno non solo lo ha pensato ma lo ha anche fatto, si chiama Camilla De Angelis, ha 24 anni ed è cresciuta a Livorno, anche se da qualche mese la sua casa è ad Aberdeen in Scozia. Camilla è partita l’11 febbraio dalla Scozia con la sua bicicletta smontata “in valigia” per dirigersi in Spagna, lo scopo? Partire da Valencia ed arrivare a Livorno utilizzando solo la bici.

“Mi sono laureata in communication design a luglio dopodichè mi sono trasferita in Scozia - racconta De Angelis -. Ad Aberdeen però non succede molto e in più l’inverno fa molto freddo e il sole è quasi un miraggio, così mi sono detta massì dai parto d’inverno e rientro quando torna la vita in Scozia. La scelta della bici è stata abbastanza naturale è uno sport che mi ha sempre affascinata”. In realtà Camilla De Angelis si è lanciata completamente all’avventura in questo viaggio, nonostante la complessità dell’impresa infatti Camilla si è limitata a programmare il minimo essenziale.

“Non ho delle tempistiche da rispettare - spiega De Angelis - l’unico limite che mi sono data è il tre aprile in quanto quel giorno dovrei ripartire da Pisa per la Scozia insieme ai miei genitori, ma in realtà spero di arrivare a Livorno un paio di settimane prima così da poter pedalare un po’ lungo le strade della città”.

“I miei spostamenti si basano sui pernottamenti, sto utilizzando un’applicazione che ti mette in contatto con persone da tutto il mondo disposte ad ospitarti per qualche notte, non è facile trovare qualcuno che risponda subito o che sia esattamente lungo la strada, così mi regolo in base alla disponibilità”. Insomma una vera e propria avventura in cui non può però mancare qualche difficoltà “La partenza è stata forse il momento più difficile, avevo sottovalutata un po’ il viaggio ma ora sto iniziando a prendere il ritmo. Una cosa di cui sono rimasta molto sorpresa sono le sensazioni che ho provato durante il percorso, non mi pesa la solitudine”.