Camion ribaltato a Collesalvetti, chiusa la statale 206

Collesalvetti – Un tratto della strada regionale 206 Pisana-Livornese è stato temporaneamente interdetto al traffico tra la rotatoria di Collesalvetti sud e l'incrocio con la Sp4 via delle Sorgenti. La causa è da attribuire ad un incidente che ha visto un camion perdere il controllo e ribaltarsi parzialmente sulla banchina stradale.

Gli interventi delle forze dell'ordine, tra cui gli agenti della polizia provinciale e quelli municipali di Collesalvetti, sono attualmente in corso per rimuovere il veicolo. La riapertura della strada sarà garantita soltanto una volta ripristinate tutte le necessarie condizioni di sicurezza per gli automobilisti, secondo quanto dichiarato dagli uffici competenti della provincia.