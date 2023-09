Livorno, camion si rovescia in porto: sostanza infiammabile, delicato intervento

Livorno, 28 settembre 2023 – Paura al porto di Livorno per un’autocisterna che si è ribaltata intorno alle 19. Si tratta di un tir che stava transitando dallo scalo labronico. L’autista ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato su un fianco. E’ accaduto in via Tintoretto.

Il camion rovesciato

Il camion stava trasportando quindicimila litri di etanolo, una sostanza altamente infiammabile. Per questo l’intervento dei vigili del fuoco del comando di Livorno è stato particolarmente delicato. Prima si è provveduto a mettere in sicurezza il camionista, che ha riportato solo lievi ferite.

Poi l’intervento sul mezzo. Lo sversamento fuori dalla cisterna è stato fortunatamente contenuto ma il travaso della sostanza non è semplice. E’ intervenuta anche la motobarca dei vigili del fuoco e un mezzo del nucleo batteriologico chimico radiologico (Nbcr).