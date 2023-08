Campeggio abusivo con roulotte al parcheggio di viale della Libertà

Livorno, 20 agosto 2023 - Al parcheggio di Viale della Libertà è sorto per l’ennesima volta un vero e proprio accampamento abusivo, con tre caravan con uno spiazzo attrezzato con un divano. La segnalazione di questa situazione di degrado in una zona della città a ridosso del centro e punto di ingresso a sud, è apparsa sulla pagina facebook della dirigente di Fratelli d’Italia Marcella Amadio che si domanda: "Il sindaco Luca Salvetti cosa aspetta a intervenire?". Sempre la Amadio: "Non è una novità che il parcheggio di viale della Libertà venga usato impropriamente per il campeggio abusivo, ma la cosa più grave è il fatto che non può passare inosservata una situazione del genere con tre caravan, un divano in bella mostra, gente che dorme all’aperto su giacigli di fortuna, rifiuti disseminati ovunque. Panni stesi ad asciugare. La polizia municipale che controlli fa? Il sindaco se è a Livorno che fa?". Conclude: "La città di Livorno versa nel degrado assoluto con sporcizia e disordine ovunque". Alcuni cittadini leggendo il post della Amadio, hanno aggiunto dei dettagli impressionanti: "Chi abita nelle roulotte si lava con l’acqua della fontanella Asa, scarica a terra il contenuto dei bagni delle roulotte perché il parcheggio di viale della Libertà non ha i pozzetti per gli scarichi dei liquami. Tutto intorno ai caravan è sorta una discarica di rifiuti". Altri commenti: "Intorno al parcheggio ci sono più condomini. Chi si affaccia alle finestre, di quella che è una zona residenziale, si trova davanti a uno scenario indecoroso tra rifiuti abbandonati nel parcheggio da chi abita nelle roulotte nel disprezzo totale delle più elementari norme di igiene. Con questo caldo poi il cattivo odore di rifiuti e residui organici si propaga. E proliferano blatte e ratti". Altri ancora riferiscono: "La gente che staziona nei caravan, come tutti noi, per igiene o per il caldo ha bisogno di lavarsi. Come provvede? Usando la fontanella dell’acqua di Asa".

Una cittadina che vive ad Antignano aggiunge: "Il parcheggio di viale della Libertà ahimè non è un caso isolato. Basta andare anche a Banditella nei parcheggi lato mare. Lì c’è di tutto: nei piazzali roulotte e camper in sosta abusiva per giorni con gente che si fa la doccia all’esterno con naturalezza. Banchetti a ogni ora accendendo fornelli da campeggio senza precauzioni.