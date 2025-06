Scoperti dentro un camper dopo averlo danneggiato, tre denunciati

Livorno, 16 giugno 2025 – I carabinieri della Stazione di Livorno Porto hanno denunciato a piede libero tre livornesi, due uomini e una donna di età compresa tra i 28 e i 32 anni, per danneggiamento in concorso di un camper.

Una pattuglia dei carabinieri alle prime luci dell’alba ha eseguito un controllo su un camper parcheggiato sulla pubblica via che risultava vistosamente danneggiato. A bordo del mezzo, che risultava aver riportato diversi danni tra i quali dei cristalli infranti e delle serrature forzate, il tutto nel verosimile intento di accedervi, i militari hanno trovato i tre soggetti, nessuno dei quali intestatario del mezzo, il quale invece è risultato essere di proprietà di una livornese. Non avendo saputo fornire una valida motivazione circa la loro presenza ma non essendo stato asportato alcunché i tre sono stati denunciati per danneggiamento.