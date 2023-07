Camper in sosta abusiva in via della Meridiana

Livorno, 30 luglio 2023 – Incredibile, ma assolutamente vero. Dopo la sosta abusiva dei camper sul lungomare di Livorno (negli assolati weekend di questa estate), in special modo ad Antignano, in piazza Reggimento Paracadutisti Nembo, non lontano dalle spiaggette libere della zona, adesso questi mezzi sono apparsi anche nel parcheggio di via della Meridiana che è a servizio dell’ospedale.

I casi segnalati

Il primo camper ha fatto la sua comparsa il 15 luglio scorso, in una parte ombreggiata del posteggio. I proprietari hanno parcheggiato lì il loro veicolo in tutta tranquillità per un paio di giorni.

Dieci giorni dopo, il 25 luglio, sono apparsi altri due camper, entrambi occupati da famiglie con bambini. Hanno stazionato in via dalla Meridiana almeno dalla sera del 24 luglio.

Da notare che anche qui, come in piazza Reggimento Paracadutisti Nembo, non ci sono le attrezzature necessarie allo stazionamento prolungato dei camper come la presa d’acqua, il pozzetto per lo scarico dei servizi igienici e la presa della corrente.

A questo punto è partita la segnalazione alla polizia municipale che prontamente, dopo alcuni minuti, ha inviato una pattuglia per i necessari sopralluoghi. Gli agenti, dopo tutte le verifiche del caso, hanno invitato gli occupanti di uno dei due mezzi a lasciare via della Meridiana. L’altro caravan era già sparito pochi minuti prima dell’arrivo della pattuglia.

Le aree attrezzate

A Livorno i camperisti hanno a loro disposizione il CamperService Antignano con presidio ecologico nell’area servizio Q8, Strada Statale Aurelia 1 in direzione Roma, tra la ferrovia e il Rex.

Sempre ad Antignano ci sono poi il parcheggio in via Vespucci, sul lungomare, e l’area attrezzata camper al Parco del Mulino, in via Voltolino Fontani.

di Monica Dolciotti