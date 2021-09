Sono sei le tappe nella Zona Valli Etrusche che il camper vaccinale della Regione Toscana ha svolto negli ultimi giorni. Il progetto ideato dal programma GiovaniSì si è fermato a Pieve Santa Luce, Pomaia, Riparbella, Monteverdi, Sassetta e Suvereto. "Dopo le tappe di agosto sulla costa – spiega Donatella Pagliacci, direttore della Zona Distretto Valli Etrusche – il camper regionale è tornato nei paesi dell’entroterra, agevolare la vaccinazione...

"Dopo le tappe di agosto sulla costa – spiega Donatella Pagliacci, direttore della Zona Distretto Valli Etrusche – il camper regionale è tornato nei paesi dell’entroterra, agevolare la vaccinazione portandola quasi a domicilio e ricordare come il vaccino sia la sola strada possibile per mettere in sicurezza se stessi, i propri cari e tutta la comunità dai pericoli del Covid19". La somministrazione è stata fatta con vaccino Pfizer, è avvenuta senza prenotazione con documento di identità valido, tessera sanitaria e, se possibile, con la modulistica scaricabile sul sito aziendale nella sezione “Come fare per” alla voce “Vaccino Covid19 consenso informato e scheda anamnestica” (httpswww.uslnordovest.toscana.itcome-fare-per6706-vaccino-covid19-consenso-informato-e-scheda-anamnestica) già stampata e compilata.

Intanto fino al 30 settembre le persone di ogni età sopra i 12 anni, che volessero accedere alla somministrazione della prima dose, possono recarsi presso uno dei centri vaccinali, gestiti dalle Asl territorialmente competenti, e avviare il percorso di vaccinazione, presentandosi muniti di carta d’identità e tessera sanitaria. L’accesso è libero, fino al 30 settembre, anche per coloro che devono ricevere il richiamo, dopo l’intervallo minimo previsto.

Gli hub sono ad accesso libero anche per i minori, che devono essere provvisti, oltre che di documento di identità e tessera sanitaria, anche del modulo del consenso firmato e accompagnati da entrambi i genitori, oppure con un solo genitore con apposita delega o autocertificazione, in cui è dichiarata l’impossibilità del secondo genitore a essere presente alla vaccinazione (con fotocopia documento identità del genitore assente).

Per dare ulteriore spinta alla campagna di vaccinazione, sono inoltre operative le postazioni mobili (camper) ad accesso libero in diverse località toscane, nei pressi di alcune scuole e aziende, e in occasione di eventi pubblici di grande richiamo, come pure i medici e pediatri di famiglia e la rete delle farmacie.

L.F.