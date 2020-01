Campiglia Marittima 17 gennaio 2020 - Il «Gruppo 2019» (minoranza civica di sinistra al comune di Campiglia Marittima) interviene sulle prospettive dell'agroalimentare nel territorio. «Troppe questioni rimaste insolute negli ultimi anni e troppe le ambiguità e indecisioni delle amministrazioni - scrive il capogruppo Nicola Bertini – Nonostante i numerosissimi 'tavoli' sulla filiera costantemente aperti e mai chiusi, i problemi più rilevanti per gli imprenditori agricoli sono rimasti insoluti e la situazione si fa più opprimente per le aziende, soprattutto medio piccole. I nodi principali? Acqua, infrastrutture, accesso semplificato ai servizi e snellimento della burocrazia".

Poi, Bertini passa ai problemi dello stabilimento ex Arrigoni per la trasformazione del pomodoro. "La nuova proprietà (industria del pomodoro partnership Barilla-Italian Food ndc) dovrà confrontarsi con le potenzialità, in parte ancora inespresse, della Val di Cornia, ma anche con le criticità di una pianificazione urbanistica incapace di progettare il miglior assetto possibile per la comunità e per l’impresa". Bertini spinge affinché si completi il progetto di sviluppo a Campo alla Croce dove l'ex Arrigoni dovrebbe espandersi. Invece, si propongono "strane alternative che acuirebbero i problemi attuali come i fantasiosi nuovi svincoli sulla strada 398 da Venturina a Piombino". Infine, si auspica che tutte le amministrazioni della Val di Cornia collaborino da subito per garantire le migliori opportunità di sviluppo alle filiere agricole. p.b.