Campiglia Marittima 25 novembre 2019 - Giovedì 28 novembre il consiglio comunale di Campiglia Marittima si occuperà della cittadinanza onoraria alla senatrice Segre e sull'emergenza ambientale. La maggioranza porterà due mozioni: una per conferire la cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre e una sull’emergenza climatica e ambientale e due ordini del giorno: uno a sostegno della lotta contro antisemitismo, razzismo e xenofobia ed uno sulla società Parchi Val di Cornia spa. Il gruppo consiliare «Campiglia Comune» ha voluto rimarcare ancora una volta l’importanza di soffermarsi su temi relativi ai diritti umani e civili, a cui la coalizione di centro sinistra non farà mai mancare il proprio sostegno. «Campiglia Comune» ritiene che indipendentemente dall’appartenenza politica, la lotta all’antisemitismo, al razzismo e alla xenofobia vada sostenuta e che la tolleranza e il rispetto siano principi fondanti della società e della democrazia.

«Il percorso intrapreso – sottolinea il gruppo di maggioranza - non può che prevedere a coronamento, il riconoscimento della cittadinanza onoraria di Campiglia Marittima alla senatrice Segre, simbolo di un capitolo della storia del nostro paese che non va dimenticato proprio per non rischiare di ricadere in quel buio profondo».

p.b.