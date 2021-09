Livorno, 23 settembre 2021 – Al via a Portoferraio da sabato 25 settembre a sabato 2 ottobre i campionati italiani di fotografia subacquea, organizzati da Fipsas, la Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee, in collaborazione con Gb Sub Firenze. Oltre un centinaio i partecipanti che arriveranno da ogni parte d'Italia.

La manifestazione, oltre ai tre campionati delle categorie Reflex, Compatto e per Società, prevede una serie di iniziative aperte ai cittadini.

Venerdì 1 ottobre, alle ore 21.30, nella sala convegni dell’hotel Airone sarò presentato il libro Shark Secret, un tuffo nelle profondità degli abissi per conoscere e ammirare uno tra i più grandi predatori dei mari del mondo. Un entusiasmante viaggio alla scoperta dei segreti di questi magnifici pesci, dagli aspetti biologici alla loro conservazione.

Sabato 2 ottobre si svolgerà un evento promozionale di fotografia, con la possibilità di provare il proprio smartphone, che sarà inserito in speciali custodie subacquee per immortalare i fondali dell'Isola d'Elba. Saranno premiate le tre immagini più belle.