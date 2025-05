Campionato di giornalismo, giovani cronisti premiati a Livorno

Livorno, 14 maggio 2025 – Nella mattinata di oggi, 14 maggio, si è tenuta al Teatro Cinema 4 Mori la cerimonia di premiazione del Campionato di Giornalismo, l’iniziativa promossa da La Nazione con l’obiettivo di avvicinare i più giovani al mondo dell’informazione e della scrittura. Il progetto, ormai consolidato nel panorama scolastico, offre agli studenti l’opportunità di sperimentare in prima persona cosa significa fare il giornalista e come nasce un giornale.

A prendere parte all’evento anche il caporedattore della Nazione, Alessandro Antico, che ha portato i saluti della direttrice Agnese Pini e dell’editore Andrea Riffeser Monti. Nel suo intervento, rivolgendosi agli studenti in platea, ha sottolineato: “Con questo progetto abbiamo pensato ai più giovani, in particolare a chi un domani vorrà intraprendere la carriera giornalistica, ma anche a chi sceglierà strade diverse. L’importante è leggere e informarsi”. Antico ha poi aggiunto: "La carta non scomparirà e rimarrà sempre la migliore alleata per un vero approfondimento".

A seguire, sono state premiate le classi partecipanti, tra cui: Istituto Mascagni di San Vincenzo: I C, II C, III C, I A (vincitrice del Premio Green), II A (terzo posto), III A, I B, II B, III B Istituto Comprensivo 2 di Piombino: I A, I B (vincitrice del Premio Superclick), II B, I E, I D Ex Pirelli Fermi Bolognesi: II E, II C, I D Scuola Micali di Livorno: I A, III A (vincitrice del Premio Vignetta) Cassola di Cecina: III I, III M Guerrazzi di Cecina: III B, III C (prima classificata) Bartolena di Livorno: III C (seconda classificata) Il successo del progetto Cronisti in classe, che La Nazione porta avanti da anni, è stato possibile anche grazie al prezioso contributo di numerosi sponsor e partner, locali e regionali, che hanno reso speciale la cerimonia conclusiva attraverso la loro partecipazione e i premi offerti. Tra questi: Asa, Acqua dell'Elba, Ireos, Acqua Village, Confartigianato, CNA Grosseto, Banca Tema, ADR, Conad, Consiglio Regionale della Toscana, Ufficio Scolastico Regionale, Cispel Toscana, Autorità Idrica Toscana, Autolinee Toscane e ANBI Toscana.