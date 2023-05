Campionato studentesco di Giochi Logici: bella prestazione dei ragazzi del liceo Enriques

Livorno, 23 maggio 2023 – Sabato scorso si sono svolte a Modena le finali nazionali del X Campionato studentesco di Giochi Logici. Alle finali si erano qualificati 21 ragazzi e ragazze livornesi del Liceo Scientifico Enriques di Livorno, grazie alla loro ottima collocazione in una classifica nazionale, che ha ovviamente tenuto conto della diversità del livello scolastico di appartenenza (biennio e triennio).

L’evento è stato il momento conclusivo di un percorso iniziato lo scorso ottobre e promosso da ’Tetrapyramis’, associazione che ha per obiettivo diffondere e sviluppare la cultura dei giochi logici in Italia, soprattutto a livello scolastico. Migliaia di studenti sono stati coinvolti in questo progetto, attraverso competizioni che si sono svolte nelle scuole di tutto il territorio nazionale.

A Livorno è stato il Liceo Scientifico Enriques che ha partecipato con 140 studenti che si sono cimentati nelle varie gare sia individuali, che a squadre, e che tra ’Campo minato’, ’Grattacieli’ e ’Alberi’ hanno saputo individuare le strategie risolutive con creatività e intuizione. I risultati ottenuti dagli studenti sono stati valutati all’interno delle classifiche nazionali e in virtù delle posizioni raggiunte, sabato 20 maggio gli alunni livornesi hanno partecipato alle finali nazionali a Modena, accompagnati dagli insegnanti Cecilia Imparato, Federico Manzi, e Elisa Simonetti. Sono state premiate le squadre: BOEBBOMBA (composta da Anna di Falco, Marco Madera, Marco Pratellesi, Daniele Santucci) che si sono aggiudicati la quarta posizione nella loro sezione (gara biennio a squadre) e GIN LOGIC (composta da Filippo Benvenuti, Lorenzo Fantozzi, Giacomo Lucetti, Emma Poli) che si sono aggiudicati la settima posizione nella loro sezione (gara triennio a squadre).