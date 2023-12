“Cancellato il Natale”. La scuola: “Non è vero”

Livorno, 21 dicembre 2023 – “Cancellato il Natale alle scuole Carlo Bini di Livorno, perché offende le altre etnie". Durissima la nota a doppia firma di Fratelli d’Italia, del capogruppo a Palazzo Civico Alessandro Perini e dal senatore (e commissario provinciale) Marco Lisei, il quale annuncia un’interrogazione parlamentare da depositare a Palazzo Madama.

Il motivo? La "vergognosa decisione assunta nelle scuole elementari Bini dove i bambini sono stati costretti a fare biglietti di auguri per “un Felice Inverno “, scrivono Lisei e Perini, senza risparmiarsi: "Per qualcuno la parola Natale è diventata impronunciabile, forse per una sottomissione alla cancel culture. Anche nella Russia sovietica avevano tentato di abolire il Natale, salvo ripristinarlo con Stalin, schiacciato dal peso delle tradizioni, che si rivelarono più forti delle ideologie comuniste. A Livorno , evidentemente, la Russia sovietica è un modello da riproporre".

La replica, però, (e la smentita) non tarda ad arrivare, direttamente dalla dirigente delle Carlo Bini, Rita Moretti, contattata da La Nazione/Il Telegrafo: "Accusa falsa oltreché infondata. Perini ha strumentalizzato un lavoro svolto da una insegnante di alternativa assieme a bambini che in libera scelta hanno optato per l’attività alternativa, che riguardava non il Natale, ma il solstizio d’inverno. Ha peraltro diffuso un video costruito ad hoc di una festa estiva e non natalizia, tant’è che ci sono genitori degli alunni con abiti estivi. Tutto ciò è vergognoso, come anche i commenti offensivi sotto al video rivolti al personale di una scuola sempre attenta e aperta ad accogliere tutti senza distinzione alcuna, e impegnata da settimane con recite, concerti, canti, e vestiti ispirati al Natale. Manderò una cartolina di auguri a Perini con tutti i lavori dei nostri plessi, nonostante il grave danno all’immagine alla scuole, a iscrizioni aperte. Vedremo se procedere per vie legali". Fra. Ing.