Livorno, 5 giugno 2019 - Un cane di media taglia è caduto dal terrazzo di un'abitazione al sesto piano di un palazzo di Livorno. L'animale, nonostante il grande volo, si è solo fratturato le zampe anteriori dopo essere finito sopra una tettoia.

Sul posto a soccorrere l'animale sono intervenuti vigili del fuoco e vigili urbani. Il cane sarebbe caduto mentre si stava sporgendo dal terrazzo per guardare sotto. È finito sul tetto di un garage. La copertura, è stato spiegato, è realizzata in pannelli di lamiera, materiale che ha parzialmente attutito il colpo. La squadra dei vigili del fuoco ha provveduto al recupero del cane con una barella 'toboga' e poi lo hanno affidato alle cure di un veterinario. L'incidente è avvenuto quando nell'abitazione non c'erano i proprietari.