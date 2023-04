Non trova un veterinario all’Elba, il suo cane muore sul traghetto per San Vincenzo

Livorno, 22 aprile 2023 – “Se un cane sta male alle 20:40 su quest’isola muore”. È drammatico il racconto di quanto successo a Sara Marchiani e al suo cane Oscar, un maremmano di tre anni e mezzo morto su un traghetto per San Vincenzo in quanto la sua padrona non è riuscita a trovare un veterinario disponibile all’Isola d’Elba.

Tutto accade lo scorso martedì 18 aprile, dopo le ore 20. In una serata come tante, il suo cane inizia a star male improvvisamente. Sara, racconta lei sui social, inizia a chiamare disperatamente diversi veterinari sull’Isola. Invano. Nessuno le risponde. Solo una dottoressa prova a fare il possibile per aiutarla, ma serviva uno specialista, che in quel momento era impossibile da trovare.

Disperata, prende il traghetto delle 5 con la speranza di raggiungere una clinica a San Vincenzo, Livorno. Tuttavia, qui nel tragitto, il suo Oscar muore.

L’ira è tanta. Sara denuncia quanto accaduto su Facebook, accompagnando alle parole foto e video del suo amato cane. “Ti avevo immaginato, cercato, voluto e desiderato. Trovato in piena pandemia Covid e portato a casa con me – racconta la padrona –. Mi sono chiesta tante volte se fossi stata io quella a salvarti o fossi stato tu a trovare e salvare me. Il mio angelo custode, il mio migliore amico, aveva 4 zampe, una coda e un cuore enorme. Ciao amore mio grande, ti ho amato così tanto. Impossibile pensarmi senza te, bianco del mio cuore”.

In un altro post la padrona di Oscar si rivolge direttamente al sindaco di Marciana: “Vorrei sapere – scrive Sara – perché nel 2023 non abbiamo ancora un’assistenza veterinaria. Perché sa, io ieri ho perso Oscar, sulla nave delle 5, durante un disperato tentativo di portarlo in clinica a San Vincenzo, perché purtroppo all’Elba non sono riuscita a trovare un veterinario disponibile dalle 20:40 di sera. Di martedì. Le porto un gran rispetto – conclude Sara – e confido in una soluzione a questo problema enorme”.

Il sindaco ha risposto alla richiesta di Sara, fissando un appuntamento con lei. “Mi ha chiamata per fissare un appuntamento. Ho ricevuto il supporto di tante persone, associazioni, giornalisti, avvocati. Purtroppo – conclude Sara a volte serve una tragedia per smuoverci. Ma adesso si scende in campo e si lotta per questa battaglia”.