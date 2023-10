Canile aperto alla cittadinanza, possibili passeggiate con i cani

Livorno, 6 ottobre 2023 – Un’altra occasione per conoscere il canile comunale di Livorno “La cuccia nel bosco” e i suoi tanti ospiti pelosi: sabato 21 ottobre, dalle 10 alle 18, la struttura di Vallin Buio sarà aperta alla cittadinanza.

Passeggiate con i cani, attività educative, laboratori per bambini sono alcune delle iniziative che si svolgeranno in occasione dell’open day del 21 ottobre organizzato dal Comune di Livorno, insieme alla cooperativa “Il Melograno” che gestisce il canile e al Garante degli Animali, e realizzato con la collaborazione delle associazioni di volontariato. Si tratta di un evento gratuito. La giornata è stata pensata principalmente per promuovere le adozioni dei cani, giovani e meno giovani, di piccola e grande taglia, e divulgare una maggiore conoscenza del rapporto uomo cane attraverso numerose attività ludiche rivolte a adulti, bambini e i loro cani. Sarà infatti possibile, previa prenotazione telefonica (numeri 366 1989783, 0586 820350), svolgere attività in compagnia dei propri amici a quattro zampe. Dopo la presentazione del canile e delle associazioni di volontariato, il programma della mattina prevede una passeggiata con i cani accompagnati da educatori cinofili; il pomeriggio inizia con un incontro nel quale gli esperti forniranno consigli di base su come educare i nostri amici Fido e prosegue con un laboratorio didattico dedicato ai bambini con letture, costruzioni di giochi e approccio al cane. Seguirà una gustosa merenda. La giornata dedicata agli amici a quattro zampe, sia quelli che già hanno una famiglia sia quelli che invece ancora ne aspettano una che possa offrire loro una casa e tanto affetto, si concluderà con Nello Giugliano, istruttore cinofilo, che affronterà il tema dell’adozione con un incontro dal titolo “Adottare un cane: una scelta consapevole”.