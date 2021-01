Piombino (Livorno), 14 gennaio 2021 - Operazioni di lavaggio, verniciatura e rimozione delle incrostazioni da imbarcazioni da diporto eseguite senza autorizzazione e senza raccolta e gestione dei materiali inquinanti. Così Guardia costiera e carabinieri forestali sono intervenuti in un cantiere nautico adibito a rimessaggio a Fiorentina di Piombino ( Livorno) denunciando il titolare della ditta all'autorità giudiziaria.

I militari hanno richiesto l'intervento dei tecnici dell'Arpat, che hanno effettuato campionamenti di porzioni di suolo per la ricerca di eventuali residui inquinanti. Sono state sottoposte a sequestro penale tre aree per un totale di 100 metri quadri per abbandono e deposito di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Inoltre veniva riscontrata l'assenza dei registri di carico e scarico dai quali poter evincere il corretto smaltimento degli stessi. Altre verifiche amministrative saranno svolte nei prossimi giorni.