Via ai cantieri delle opere a mare: Darsena Europa, si va avanti

Livorno, 11 maggio 2025 – Un passo fondamentale per la nuova Darsena Europa. Dopo i cantieri dei piazzali domani alle 12 posa della prima pietra delle opere a mare della Darsena Europa. L’ampliamento del porto di Livorno vive quindi una tappa importante anche se i tempi per l’esecuzione completa dei lavori non saranno brevi. Saranno presenti il Commissario straordinario dell’opera, Luciano Guerrieri, la vice commissaria Roberta Macii, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e il sindaco di Livorno, Luca Salvetti. In questa fase è il commissario per la Darsena Europa Luciano Guerrieri a seguire lo sviluppo delle opere e anche dopo con l’arrivo del nuovo presidente della Port Authority Davide Gariglio, potrebbe essere sempre lo stesso Guerrieri a occuparsi del progetto.

Intanto il Sistema Portuale toscano si presenterà compatto al Breakbulk Europe, la principale fiera dedicata al comparto breakbulk, heavy lift e project cargo, che quest’anno, dal 13 al 15 maggio, taglierà a Rotterdam il traguardo del ventesimo compleanno.

All’evento parteciperanno più di 600 espositori provenienti da oltre 120 paesi e la compagine italiana avrà una nutrita rappresentanza di operatori e rappresentanti istituzionali, che si presenteranno alla tre giorni olandese per consolidare i traffici esistenti dei propri porti di riferimento.

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale parteciperà all’evento con una delegazione di sette rappresentanti della Port Community. Presenti tra gli altri il direttore commerciale della Compagnia Portuale di Livorno, Antonio Rognoni, e i manager di MVN srl, società controllata da Medlog (MSC) e Logistics Project Italia S.r.l, che gestisce la logistica e le spedizioni di colossi industriali come Baker Hughes.

“L’occasione ci permetterà di prendere contatto con i principali operatori del settore” afferma il dirigente promozione dell’AdSP, Claudio Capuano. “L’obiettivo è quello di rafforzare la leadership che il nostro sistema esercita in questo particolare comparto, settore nel quale eccelle da anni, grazie anche alle ottime prestazioni registrate nel project cargo e nei prodotti forestali”.

Il settore delle merci non containerizzate e delle rinfuse (ad eccezione di quelle liquide) rappresenta per il sistema portuale più della metà dell’intera movimentazione, superando i 23 milioni di tonnellate l’anno. Particolarmente strategico il traffico dei prodotti forestali (movimentati su navi breakbulk), che nel 2024 ha fatto registrare un incremento del 7,5% sull’anno precedente, attestandosi a 1,9 mln di tonnellate di merci.

L.F.