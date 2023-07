Caos in piazza Garibaldi: “Invece di allontanare me, pensate agli spacciatori di droga”

Livorno, 29 luglio 2023 – Pattuglie della polizia municipale in azione tra via Garibaldi, piazza Garibaldi, via della Pina d’Oro e piazza dei Mille, già prima delle otto ieri mattina, per far sgomberare auto e scooter dalla zona.

Come preavvisato con la segnaletica stradale apparsa mercoledì, da ieri sera fino a domani, domenica 30 luglio, qui sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata, per tutta la durata della prima edizione della manifestazione ’Effetto Garibaldi’. In questa occasione il quartiere Garibaldi sarà animato da spettacoli, mercatini di strada e i negozi e le attività artigianali rimarranno aperti fino a mezzanotte.

A un certo punto nella tarda mattinata di ieri, una pattuglia della municipale ha invitato la dipendente di un noto ristorante di piazza Garibaldi ad allontanarsi dall’area attrezzata per bambini. Si era seduta su uno dei giochi per qualche minuto a fumare una sigaretta prima di riprendere il lavoro. La donna all’osservazione (legittima) degli agenti ha replicato: "Perché venite da me che me ne sto qui a fumare una sigaretta senza disturbare nessuno? Piuttosto guardate cosa succede dall’altro lato della piazza tra le baracchine, dove ci sono anche ora gli spacciatori". Una presenza, questa, che rappresenta una delle criticità peggiori per piazza Garibaldi.

A quelle parole gli agenti della municipale hanno risposto invitando di nuovo la donna ad alzarsi e a fornire i documenti di identità. Lei allora ha reagito rifiutandosi di farsi identificare. I toni si sono alzati e a quel punto alcuni passanti e negozianti si sono avvicinati per capire cosa stesse accadendo.

Nel frattempo sul posto è arrivata anche una pattuglia delle volanti. Due agenti della questura si sono avvicinati e vista la situazione hanno parlato con la donna e l’hanno convinta a collaborare, così poco dopo ha fornito alla municipale il suo documento di identità. L’arrivo della volante e alcuni minuti dopo anche di una pattuglia dei carabinieri ha indotto l gruppetto all’altro capo della piazza ad andarsene.

Mentre accadeva tutto questo è accorsa anche Paola Nucci, titolare di un negozio in piazza Garibaldi e dirigente nazionale di Fratelli d’Italia. "Quello che è successo è la dimostrazione dello stato di tensione in cui vivono le persone che lavorano e abitato qui, sempre assediati dagli spacciatori. – ha dichiarato Nucci – La donna ha reagito alla polizia municipale in maniera sbagliata, ma ha fatto una osservazione che purtroppo è vera. Vista l’occasione, rinnovo l’invito all’amministrazione comunale a far demolire le baracchine di piazza Garibaldi. Servono solo agli spacciatori per i loro loschi traffici".

di Monica Dolciotti