L’intenzione era di dare modo anche alle attività commerciali situate in piazzetta Ageno, via dell’Amore (dal fornice per il Grigolo alle scalette), via Dietro la Pieve, via Renato Fucini e lungo la circonvallazione di piazza della Repubblica di avere a disposizione maggiori spazi per garantire il rispetto delle misura anti-Covid e, nello stesso tempo, recuperare, almeno in parte, i posti venuti meno per la necessità di garantire il distanziamento sociale. Il tutto attraverso la previsione di una serie di nuove piccole zone pedonali. Non tutto però è filato liscio e ieri, giorno della loro istituzione, in una delle situazioni previste, quella relativa alla circonvallazione di piazza della Repubblica, le modifiche alla viabilità previste dal Comune hanno creato intasamenti e file nella piazza-parcheggio soprastante, tanto da obbligare gli amministratori ad un’immediata retromarcia. Retromarcia che ha fatto andare su tutte le furie un ristoratore, Stefano Tavolario, della storica trattoria ‘Da Zucchetta,’ che ha annunciato la chiusura del suo locale. "Fino al 15 settembre – attacca Tavolario – la strada doveva rimanere sempre chiusa. Avevo già messo i tavoli. Stamani sono arrivati i vigili urbani ed il sindaco che li hanno spostati ed hanno riaperto la strada. Mi hanno detto che si è creato traffico al parcheggio, Ma è normale che si crei traffico se la sbarra del parcheggio non rimane aperta. Io chiudo il ristorante, licenzio i dipendenti e fallisco. Ma la colpa di chi è? Del Comune. Il Covid c’è anche per me. Voglio mettere i tavolini fissi come tutti gli altri. Devono chiudere la strada tutto il giorno, altrimenti non riapro".

Il sindaco Zini spiega cosa è successo: "La chiusura tutto il giorno della circonvallazione non è gestibile perchè crea grossi problemi di viabilità. Bisognerebbe eliminare il parcheggio. Ed anche eliminandolo abbiamo verificato con i vigili che ci sono diversi automezzi hanno grosse difficoltà a fare manovra. Il problema si può risolvere solo se si fa un’operazione piu generale che riguarda la rivisitazione di tutta la viabilità del centro storico. E nei nostri programmi, ma non è certo possibile farla il 1 luglio. Per venire incontro alle esigenze dei commercianti la circonvallazione sarà comunque chiusa dalle 18 in poi".

R.M.