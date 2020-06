Livorno, 6 giugno 2020 - Allarme a Calafuria per una ragazza che durante il bagno non riusciva a rientrare a riva dopo essere stata trascinata al largo dalla risacca. E' accaduto attorno alle 12.30. I bagnanti hanno lanciato l'allarme al 1530, numero delle emergenze in mare. La Capitaneria ha inviato la motovedetta Cp 867 mentre da riva un giovane si tuffava per cercare di sostenere la giovane bagnante in difficoltà. Il soccorritore, un ventisettenne di Faenza gettatosi in acqua con le pinne, raggiungeva la ragazza e con abilità nel nuoto la aiutava a mantenersi a distanza dagli scogli verso i quali il gioco di corrente e risacca rischiavano di trascinarla. All'arrivo della motovedetta "indirizzata" da riva dalle indicazioni dei bagnanti, i due giovani sono stati presi a bordo e condotti in buone condizioni al porto, dove i conoscenti si erano recati a riprenderli.

