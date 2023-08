Capraia, barca a vela “fantasma” naviga nella notte senza equipaggio. La Guardia costiera svela il mistero

Capraia (Livorno), 14 agosto 2023 – Una barca a vela alla deriva e senza equipaggio davanti all’isola di Capraia è stata segnalata nella notte da un pescatore che parlava di luci fioche sottocoperta e di nessuna presenza a bordo.

Sul posto è intervenuta la Guardia costiera che ha raggiunto il natante a un miglio e mezzo dall'isola. Era un 15 metri battente bandiera francese, senza nessuno a bordo: la zattera di salvataggio era al suo posto, ma una rapida ispezione faceva trovare l'ancora prodiera calata e appennellata, segno che - spiega la guardia costiera - l'imbarcazione era stata male ancorata e con ogni probabilità trascinata al largo dalle forti correnti dirette verso i quadranti orientali.

I militari sono risaliti ai proprietari, coniugi italiani della provincia di Lodi, che erano a bordo di un'altra imbarcazione ormeggiata nella baia di Porto Vecchio dell'isola e non si erano accorti che la loro barca era stata trascinata alla deriva. Poco dopo alla Sala Operativa a Livorno è arrivata la richiesta di un altro diportista per segnalare che la propria imbarcazione era stata portata via da ignoti, temeva il furto dopo essersi allontanato un paio d'ore prima. Le ricerche della guardia costiera, anche con l'ausilio dei radar, hanno portato a individuare a circa due miglia da Capraia il motoscafo dei due turisti romani. Pure in questo caso, c'è stato un problema con l'ancoraggio. I due hanno deciso di ormeggiare in porto per trascorrere più serenamente la notte. La guardia costiera raccomanda di verificare sempre che l'ancora faccia buona presa sul fondale