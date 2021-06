Il consiglio comunale di Capraia senza consiglieri di opposizione: si sono dimessi ieri in blocco per protesta contro il sindacato Marida Bessi (è anche presidente della Provincia di Livorno), eletta a Capraia nel 2018 con il 71,86% dei voti in sostituzione del sindaco Gaetano Guarente morto prematuramente per malattia. Nella piccola isola dell’Arcipelago Toscano con 401 abitanti, c’è stato un terremoto politico-istituzionale. Ad annunciarlo ieri i tre consiglieri di opposizione della Lista civica Vasuino: Arturo...

Il consiglio comunale di Capraia senza consiglieri di opposizione: si sono dimessi ieri in blocco per protesta contro il sindacato Marida Bessi (è anche presidente della Provincia di Livorno), eletta a Capraia nel 2018 con il 71,86% dei voti in sostituzione del sindaco Gaetano Guarente morto prematuramente per malattia. Nella piccola isola dell’Arcipelago Toscano con 401 abitanti, c’è stato un terremoto politico-istituzionale. Ad annunciarlo ieri i tre consiglieri di opposizione della Lista civica Vasuino: Arturo Vasuino, Alessandro Garau e Elena Giachini con una lettera indirizzata al consiglio comunale dove siedono anche i consiglieri di maggioranza della lista Insieme per Capria con in testa Marida Bessi sindaco, il vice sindaco Fabio Mazzei, Francesco Cerri, Massimiliano Della Rosa, Tiberio Guarente, Bruno Nugnes, Marco Romano e Antonella Vito. Le dimissioni della minoranza, come è prevedibile, non avranno effetti sull’operatività del consiglio. Il sindaco Bessi ha un mese per accettare le dimissioni e sostituire i consiglieri dimissionari con i primi non eletti della Lista Vasuino. I tre dimissionari hanno scritto: "Come preannunciato nella seduta della settimana scorsa, il gruppo di minoranza di questo consiglio presenta le proprie irrevocabili dimissioni, contestando da tempo, senza risposta esauriente, il metodo operativo del sindaco e della sua giunta". Proseguono i firmatari della missiva: "Come più volte riferito, sia in consiglio comunale sia direttamente al sindaco, la gestione del nostro Comune è diventata da tempo quasi un fatto privato della stessa giunta, senza possibilità per la minoranza e la popolazione, di partecipare a indirizzi e scelte sul presente e sul futuro dell’isola. Gli stessi consigli comunali, svoltisi esclusivamente sui temi obbligati di legge relativi ai bilanci e poche varianti, non hanno consentito alcun dibattito, o chiarimenti sulle linee programmatiche dell’amministrazione. Ad oggi, dopo tre anni dall’insediamento, sindaco e giunta non hanno presentato al confronto con la popolazione alcun programma di sviluppo, esautorando di fatto i rappresentanti di una parte degli isolani, la sottoscritta minoranza, da ogni confronto e informazione".

"Chiamerò i consiglieri dimissionari per dire loro che devono fare una lettera individuale e non collettiva, se vogliono veramente dimettersi" spiega la sindaca Marida Bessi. Poi nel merito aggiunge: "Ho fatto per 10 anni opposizione al sindaco Guarente anche in modo costruttivo. Confrontandomi e suggerendo in consiglio con gli atti le mie proposte, siamo su un’isola, non è difficile, incontrarci".

Monica Dolciotti