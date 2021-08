È arrivato ieri mattina il tanto atteso via libera del Ministero delle politiche agricole all’inserimento dell’ Ippodromo Caprilli nel calendario delle corse dei cavalli. La fumata bianca è arriva dopo il sopralluogo effettuato proprio ieri mattina nell’impianto del viale Italia dove sono in corso i lavori di ristrutturazione dai quali dipende la ripresa dell’attività ippica. Per questi lavori l’amministrazione comunale ha investito 2 milioni e...

È arrivato ieri mattina il tanto atteso via libera del Ministero delle politiche agricole all’inserimento dell’ Ippodromo Caprilli nel calendario delle corse dei cavalli. La fumata bianca è arriva dopo il sopralluogo effettuato proprio ieri mattina nell’impianto del viale Italia dove sono in corso i lavori di ristrutturazione dai quali dipende la ripresa dell’attività ippica. Per questi lavori l’amministrazione comunale ha investito 2 milioni e 300mila euro di risorse. Il nulla osta dei funzionari ministeriale (che hanno suggerito poche prescrizioni) hanno consentito che si disputino le corse l’8 e il 15 agosto. Un passaggio significativo e simbolico per il Caprilli che dal 2015 (quando fu chiuso) non ha più ospitato corse. Sulla riapertura dell’Ippodromo alle corse dei cavalli ci si è giocato la faccia il sindaco Luca Salvetti. Società Sistema Cavallo che gestisce l’Ippodromo di Follonica (Grosseto) si è aggiudicata a fine giugno la gestione biennale anche del Caprilli (alla seconda gara, dopo che la prima era andata deserta). Il fatto però che a giugno non ci fosse ancora un gestore per l’impianto ippico, aveva indotto il ministero delle politiche agricole a escludere dal calendario delle corse Livorno, così era saltata la data del 10 luglio entro la quale il sindaco si era impegnato a far disputare sulla gloriosa pista di Livorno la prima seduta di corse. Adesso le cose si sono aggiustate e non può che dirsi "ampiamente soddisfatto. Fantini, allenatori e scuderie hanno chiesto approfondimenti sullo stato della pista. Sarà fatto domani (oggi, ndr) un ulteriore sopralluogo per eliminare ogni dubbio".

Il ministero ha stanziato intanto oltre 100mila euro di contributo per il montepremi delle corse. Enrico Bianchi (foto), per 45 anni giudice di gara, medico di servizio in pista e alle scuderie e ispettore al peso dei fantini (nonché figura di spicco nel mondo politico e istituzionale, oggi consigluere comunale del Pd), dichiara con una certa emozione: "Sono entrato all’Ippodromo Caprilli a 6 anni con i miei genitori e non ci sono più uscito. Rivederlo ora riaperto alle corse dei cavalieri mi riepie il cuore di gioia. Ho cercato di dare il mio contributo in questa partita. Sono lieto del risultato raggiunto".

