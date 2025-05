Donna morde carabiniere: insieme al compagno semina caos. Arrestati

Rio Marina, 5 maggio 2025 – Una coppia di ex detenuti già nota nella zona del riese, all’isola d’Elba - un 34enne rumeno e una donna di Rio Marina di 45 anni - dà nuovamente in escandescenze e lei morde un carabiniere all’avambraccio.

Entrambi sono stati arrestati in flagranza per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento. É accaduto intorno alle 10 di sera in un locale del lungomare di Cavo, nel comune di Rio.

Secondo quanto emerso, all’uomo era stato appena tolto il braccialetto elettronico e la coppia, dedita all’uso di sostanze stupefacenti, avrebbe ecceduto nei festeggiamenti. I due, in evidente stato di alterazione, avrebbero avviato una lite con altri clienti del locale.

La situazione è precipitata all’arrivo dei militari dell’Arma, allertati da una chiamata alla centrale operativa del 112. Alla vista delle divise, i due hanno iniziato ad agitarsi, insultare i militari e opporre una crescente resistenza. L’aggressività verbale si è poi trasformata in violenza fisica e la donna ha morso un carabiniere all’avambraccio, mentre l’uomo ha spintonato un altro militare facendolo cadere a terra. Entrambi gli agenti sono rimasti feriti. È stato necessario l’arrivo di ulteriori pattuglie per riportare la calma e contenere la furia della coppia.

Oltre ad aver aggredito i militari, i due hanno danneggiato suppellettili del locale e l’auto di servizio dei carabinieri. A scatenare la rabbia sarebbe stato il rifiuto del gestore di servire ulteriori alcolici. Su disposizione della Procura di Livorno, i due sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Il giudice per le indagini preliminari ha confermato la misura cautelare per entrambi.

