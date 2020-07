Livorno, 26 luglio 2020 - I residenti di via Sproni a Livorno questa sera sono scesi in massa in strada esasperati dagli spacciatori, dalla musica molesta e dagli schiamazzi dentro e fuori un pub al civico 36 aperto prima dell'emergenza covid. Il locale è gestito da una cittadina nigeriana e i suoi avventori "sono solo esclusivamente africani - segnalano i cittadini. - Nel locale la musica a tutto volume cessa solo a notte inoltrata. Nonostante le nostre proteste nulla è cambiato. Inoltre i clienti del pub non solo si ubriacano, ma escono in strada e sovente si affrontano a colpi di bottiglie e danneggiano autovetture e scooter parcheggiati in strada. La sera così siamo costretti a chiuderci in casa perché abbiamo paura".

Questa sera il solito baccano, la musica a tutto volume e lo spaccio vicino al pub hanno fatto saltare i nervi ai residenti. A gettare benzina sul fuoco ha contribuito anche un giovane che dopo avere comprato una dose di droga da uno spacciatore vicino al pub, si è appartato davanti a un portone, ha assunto la dose e subito dopo si è accasciato al suolo.

Di qui la chiamata dei cittadini alle forze dell'ordine accorse rapidamente con il conseguente fuggi fuggi dei clienti del pub, che però si sono visti sbarrare la via di fuga dai mezzi di polizia e carabinieri. "Chiediamo un incontro al sindaco - hanno detto i residenti - perché ascolti le nostre istanze e ordini la chiusura del pub perché da quando ha aperto qui non si riesce più a vivere in pace". La titolare del pub si è difesa: "Non è colpa mia se viene spacciata la droga in strada".

Monica Dolciotti

