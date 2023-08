Fa la spesa con una carta rubata, smascherato dai carabinieri

Cecina (Livorno), 26 agosto 2023 – Usa un bancomat rubato per comprare le sigarette. Smascherato dai carabinieri. I carabinieri di Cecina hanno denunciato, poiché gravemente indiziato di ricettazione e indebito utilizzo di strumenti di pagamento, un 38enne pregiudicato residente in provincia di Pisa. Non è possibile bloccare tutti i furti, ma grazie al lavoro delle forze dell’ordine e al supporto di telecamere e pagamenti tracciati, è sempre più difficile sfuggire ai controlli e alle indagini.

Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, il giovane sarebbe entrato in possesso di un bancomat rubato dall’autovettura della vittima e lo avrebbe utilizzato per acquistare sigarette in alcune tabaccherie del cecinese cautelandosi di effettuare diverse transazioni di piccolo importo per un totale di un centinaio di euro, in modalità contactless, in modo tale da non dover utilizzare il pin.

A farne le spese è stato un cecinese che la settimana scorsa aveva subito il furto del bancomat dall’interno della propria auto. La vittima aveva sporto denuncia ma, prima che avesse avuto il tempo di bloccare la carta, si è accorto che qualcuno l’aveva già utilizzata.

Proprio durante l’operazione di blocco, l’operatore del numero verde lo ha informato che il bancomat contactless era stato utilizzato durante la notte, presso alcune tabaccherie.

Sulla scorta delle informazioni acquisite, i carabinieri, avviate le indagini, con anche la visione delle registrazioni di videosorveglianza dei distributori di sigarette esterni ai citati esercizi, sono riusciti in poco tempo a individuare un soggetto che utilizzava la carta frutto di un furto. I carabinieri sono infatti riusciti ad identificarlo al termine di una meticolosa ricostruzione dei suoi movimenti, mentre era all’opera intento a commettere il reato.

Quindi il 38enne, è stato denunciato a piede libero per ricettazione e indebito utilizzo di strumenti di pagamento, reati punibili con pene che possono raggiungere anche i 5 anni di reclusione.