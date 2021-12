Casalp, (Casa Livorno e Provincia Spa) che gestisce 8488 alloggi popolari tra Livorno e provincia, ha due grandi sfide davanti: puntare sulla sostenibilità ambientale del patrimonio abitativo pubblico per risparmiare sul consumo energetico (elettricità e metano per il riscaldamento) non solo per la salvaguardia ambientale, ma anche per far forte alla stangata del caro bollette che nel 2022 si farà sentire in modo ancora più pesante. Altra sfida: fronteggiare le morosità degli inquilini assegnatari delle case popolari. Di tutto questo e altro e stato discusso ieri durante la...

Casalp, (Casa Livorno e Provincia Spa) che gestisce 8488 alloggi popolari tra Livorno e provincia, ha due grandi sfide davanti: puntare sulla sostenibilità ambientale del patrimonio abitativo pubblico per risparmiare sul consumo energetico (elettricità e metano per il riscaldamento) non solo per la salvaguardia ambientale, ma anche per far forte alla stangata del caro bollette che nel 2022 si farà sentire in modo ancora più pesante. Altra sfida: fronteggiare le morosità degli inquilini assegnatari delle case popolari. Di tutto questo e altro e stato discusso ieri durante la presentazione del ‘Bilancio di sostenibilità 2029-2020 di Casalp. Conti alla mano l’ammontare complessivo delle morosità per Casalp dal 2011 al 2020 è di 31.901.038,51 di euro (al 31 dicembre 2020). Marcello Canovaro presidente di Casalp mette infatti in evidenza che "il bilancio di Casalp ammonta a 13 milioni di euro, contro gli oltre 31 milioni di morosità" Solo per il 2020 sono stati stimati 4.133542 euro di morosità, in crescita rispetto al 2019 quando erano pari a 3.540.277 euro. Nonostante questo "è in corso una forte azione di recupero. - aggiunge Canovaro - Infatti in valore assoluto pur esssendo cresciute le somme non pagate sui bollettini emessi per canoni e servizi, il rapporto tra canoni emessi e quelli insoluti è diminuito passando dal 30,40% del 2018 al 25,69% nel 2020". Caro elettricità e metano Canovaro annuncia: "Siamo lavorando con tutti i Comuni soci di Casalp per capire come farvi fronte. Dobbiamo attendere inoltre il varo della legge finanziaria dalla quale dipenderà lo staziamento delle risorse dello Stato per i Comuni". Al momento sono state inviate le diffide a pagare a 215 nuclei familiari e l’attività amministrativa messa in atto, nonostante i rallentamenti causati dalla pandemia, ha consentito di sottoscrivere 48 accordi per il recupero della morosità, di vedere saldato il debito di 4 nuclei familiari e di concludere il percorso per al 14 nei confronti delle quali il Comune di Livorno ha dichiarato la decadenza dell’assegnazione. Lo stato del patrimonio di edilizia popolare è drammatico: solo il 5,55% degli alloggi popolari ha una vetusta’ fino a 10 anni. Il 5,87% tra 11 e 20 anni. Il 28,73 % tra 21 e 40 anni. Il 59,85% del patrimonio abitativo pubblico che gestisce Casalp ha più di 40 anni. Questo significa che oltre l’80% degli alloggi popolari ha una scarsa efficienza energetica che si traduce anche in elevati costi non più sostenibili. "A questo scopo puntiamo a sfruttare il beneficio fiscale del 110% sugli edifici del patrimonio erp - conferma Canovaro - per il miglioramento dell’efficienza energetica intervenendo sulle prestazioni termiche dei fabbricato. A questo fine è nato un gruppo di lavoro che ha individuato 65 edifici per 1434 unità abitative per la riqualificazione energetica e sismica, Contiamo di portare a termine la riqualificazione entro il 2023".

Monica Dolciotti