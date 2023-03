Casani: “Livorno ha bisogno di un nuovo ospedale”

La dottoressa Maria Letizia Casani, direttrice generale Asl Toscana Nord Ovest

Livorno, 8 marzo 2023 – In merito alla classifica degli ospedali d'Italia stilata anche in questo 2023 dal settimanale statunitense Newsweek in collaborazione con Statista inc, registriamo l’intervento di Maria Letizia Casani, direttrice generale dell’Azienda Usl Toscana nord ovest.

"L’ospedale di Livorno è stato collocato al 106esimo posto, secondo tra le strutture ospedaliere dell’Azienda Usl Toscana nord ovest e in crescita rispetto all’anno precedente, quando era al 108esimo posto – scrive la direttrice – . Si fa inoltre presente che tra gli indicatori principali su cui si basa la graduatoria ci sono i pareri dei pazienti sulla loro esperienza di ricovero in ospedale, con particolare attenzione alla soddisfazione generale per l'ospedale e alla soddisfazione per l'assistenza ricevuta. Come si evince dai giudizi espressi dai cittadini attraverso il sito di riferimento della società che realizza l’indagine, la maggioranza dei pazienti curati a Livorno, come negli altri ospedali dell’Asl Toscana nord ovest, è rimasta molto soddisfatta delle cure e dell’assistenza ricevuta da parte del personale, che si segnala sempre per professionalità e disponibilità”.

"Sono invece negativi, in particolare proprio per Livorno, i giudizi su altri aspetti – prosegue Casani –, come quelli per esempio della privacy (stanze grandi e vecchie e impossibilità di garantire riservatezza), della pulizia (è difficile pulire bene ambienti del genere) e dei pasti (cucine lontane dalla degenza), legati alla vetustà della struttura”.

"Tutto questo - evidenzia ancora la direttrice - rafforza la nostra convinzione sulla necessità di un nuovo ospedale, che permetta l'applicazione di moderni processi di diagnosi e cura, con percorsi più efficienti e accoglienti per i pazienti e più sicuri per il nostro personale. Per la sua tipologia, il nuovo presidio ospedaliero che sorgerà a Livorno garantirà infatti l'attuazione di un modello organizzativo flessibile, in grado di mettere al centro le esigenze dei pazienti. E allora sarà sicuramente possibile risalire ben più di due posizioni nelle classifiche di eccellenza che i vari istituti e soggetti stilano ogni anno in ambito sanitario”.