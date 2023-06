Case popolari occupate, sgomberato nucleo di abusivi

Livorno, 14 giugno 2023 – Sono arrivati in forze gli agenti della polizia municipale lunedì mattina per sgomberare alloggi vuoti di edilizia popolare occupati da nuclei familiari di rom in via del Corallo alle Sorgenti.

Una di queste famiglie rom con quattro figli minori nel pomeriggio si è spostata in via Ademollo nel quartiere della stazione al civico 11, piano terra, dove ha sfondato un altro alloggio popolare e anche qui è arrivata la polizia municipale che ha identificato i componenti della famiglia che si era introdotta nell’immobile passando dalla finestra.

A quel punto la famiglia, per la presenza dei minorenni, è rimasta dentro l’abitazione. I residenti della zona, esasperati, hanno chiamato gli esponenti politici di Fratelli d’Italia: Andrea Romiti e Marcella Amadio. È subito accorso in via Ademollo Romiti e ha raccolto le lamentele dei cittadini. Proprio loro avevano chiamato la polizia municipale che, a intervento concluso, non aveva sgomberato l’alloggio occupato perché all’interno c’erano quattro minori.

"Le stesse cose la polizia municipale le ha dette anche a me – riferisce Romiti – Inoltre mi ha invitato a prendere visione degli atti direttamente dalla comandante della polizia municipale". Vista la situazione, Romiti ha fatto una diretta Facebook da via Ademollo. Il sindaco Salvetti ne è venuto a conoscenza ed è arrivato sul posto.

"Quando il sindaco è sopraggiunto con due pattuglie della municipale e gli assistenti sociali – racconta Romiti – ha fatto prelevare i minori dagli assistenti sociali per trasferirli in luoghi protetti e ha fatto sgomberare gli adulti".

Romiti e Amadio chiedono così al sindaco "di destinare il tesoretto avanzato di 25 milioni di euro del bilancio per sistemare gli alloggi popolari vuoti, spesso preda degli abusivi, per assegnarli ai livornesi in graduatoria".

M. D.