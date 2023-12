Cassa integrazione Jsw, accordo rinnovato Garanzie politiche e tecniche del Governo per la proroga di 12 mesi della cassa integrazione per i 1400 lavoratori delle acciaierie Jsw di Piombino. Incontro tra sindacati, Ministero, Regione Toscana e deputata Boldrini. Accordo per evitare periodi senza copertura. Incontro con la Regione il 3 gennaio.