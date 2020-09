Le nomine per le supplenze annuali a Livorno e provincia all’epoca del covid: assegnate in diretta streaming su un canale Youtube aperto all’Istituto Vespucci dove lavora un team istituto dall’Ufficio scolastico provinciale. Addio così ai metodi tradizionali di nomina dei supplenti accalcati nelle stanze dell’Ufficio Scolastico Provinciale. In questo periodo condizionato dall’emergenza coronavirus le nomine degli invarichi...

Addio così ai metodi tradizionali di nomina dei supplenti accalcati nelle stanze dell’Ufficio Scolastico Provinciale. In questo periodo condizionato dall’emergenza coronavirus le nomine degli invarichi annuali avvengono con una apposita piattaforma internet su uncanale YouTube: dal 15 settembre l’aula magna dell’Istituto Vespucci in via Chiarini si è trasformata nel luogo da cui tutti gli aspiranti alle supplenze a Livorno e in provincia (fino al 30 giugno o al 31 agosto 2021) vengono assegnati sui posti disponibili mediante un canale Youtube aperto dalla scuola. Gli aspiranti supplenti in questo modo possono seguire in streaming le procedure da casa e poi decidere se accettare gli incarichi assegnati via mail.

Per procedere con questa modalità per molti versi inconsueta l’Ufficio scolastico provinciale ha messo insieme un team fomato: dalla dirigente dell’IIS Vespucci-Colombo Francesca Barone, dal dirigente Antonio Manfredini e dalla dirigente Gabriella Raimo e dal nuovo provveditore Andrea Simonetti insieme ai suoi collaboratori Nicoletta Guasti, Martina Galoppini, Maurizio Taddei e Michela Garetto e Paola Barontini dell’USP.

Nella sala operativa del Vespucci sono presenti anche i delegati sindacali firmatari dei contratti. Tutti insieme stanno portando a termine le procedure per le nomine che si concluderanno la prossima settimana attingendo da graduatorie incrociate per le scuole medie e superiori. Al vaglio ci sono più di diecimila domande e la mole di lavoro è immensa. Subito sono state fatte le nomine per i posti di sostegno per ogni ordine e grado: sono 363 per la primaria, 92 per l’infanzia e 157 per la secondaria di secondo grado e 91 per quella di primogrado.

Questo procedimento serve per far partire l’attività scolastica per tutti prima possibile. A seguire si procede cpne le varie classi di concorso, dopodichè le scuole potranno assegnare le ore residue attraverso le graduatorie incrociate di istituto.

Monica Dolciotti