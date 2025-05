Livorno, Salvetti sulla causa per la movida: “Nessuna condanna del Comune”

Livorno, 6 maggio 2025 – “Ma quale condanna per la movida con richiesta di risarcimento danni per 200 mila euro, nei confronti del Comune di Livorno! Nessun Tribunale ha ancora emesso una sentenza del genere. Piuttosto la questione è un’altra: nella manovra di variazione di bilancio 2024 del Comune approvata di recente, è inserito nella Relazione al Rendiconto di gestione 2024, l’accantonamento obbligatorio di 200mila euro per il risarcimento danni movida relativo a una causa in Tribunale”. Lo ha dichiarato il Sindaco Luca Salvetti, replicando alla pec inviata dai residenti di via Cambini, via Roma e via Marradi inoltrata al Comune, Prefetto, Questore, Polizia Municipale e Vigili del Fuoco). Nella pec spedita il 2 maggio anche al City Security Manager del Comune, si segnala “il rischio concreto per l’incolumità pubblica per il sovraffollamento fuori controllo di via Cambini e via Roma, le vie di fuga bloccate dall’assembramento di avventori dei locali della movida che si trovano in via Cambini e via Roma. La presenza di arredi fissi in strada (via Cambini in particolare) che fanno da ostacolo in caso di emergenza, il degrado”.

Nella pec si fa riferimento anche a “una sentenza del Tribunale di Livorno che ha condannato il Comune a pagare 200mila euro per danni legati alla malamovida a residenti del quartiere Venezia”. I residenti hanno inoltre scritto di avere “fatto formale richiesta di accesso agli atti (ex lege 242 del 1990 sul diritto di accesso ai documenti amministrativi) per avere visione dei pareri tecnici del Vigili del Fuoco sulla sicurezza e accessibilità alla zona di interesse, quando c’è il massimo affollamento. I verbali di ispezione delle Polizia Municipale sul rispetto della quiete pubblica e occupazione del suolo pubblico. Valutazione sulla evacuazione e accesso dei mezzi di soccorso in caso di emergenza e inquinamento acustico”. Nella pec si cita pure “il Protocollo sulla movida del 2022 (per il quartiere Venezia all’epoca alle prese con gli stessi problemi della mala movida, ndr) e quello firmato di recente il 28 aprile, per la movida in via Cambini, Marradi e Roma (avrà una attuazione sperimentale), non siglato dal titolare del locale Sketch”. Sono stati allegati anche foto e filmati che documentano gli eccessi in quest’ultima zona andati avanti tutti i week end dall’autunno scorso fino a pochi giorni fa. A tale riguardo sempre il Sindaco ha detto: “Da quando è partita ls sperimentazion e del nuovo Procollo sulla movida tra via Cambini e via Roma, tutti gli esercenti hanno chiuso le attivià alle 1.30 di notte come previsto, anche il locale Sketch che non ha aderito”.