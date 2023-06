Livorno, sarà abbattuto il cavalcavia della stazione, ecco il sottopasso. E gli Uffizi del Mare decollano

Livorno, 17 giugno 2023 - Il sogno di portare a Livorno gli ‘Uffizi del mare’ «sta diventando sempre più realtà. Parola di Eike Schmidt, direttore delle Gallerie Uffizi di Firenze, questa mattina in visita a Livorno per presenziare a un convegno, un panel sullo stato dell’arte delle Terme del Corallo, storico stabilimento termale livornese, in disuso dal famoso incendio del 1968, e oscurato dal cavalcaferrovia innalzato nel dicembre 1982, la cui riqualificazione e reinvenzione nella destinazione d’uso è sempre più progetto concreto e «tangibile», per citare il direttore.

Schmidt si è presentato questa mattina in Villa Mimbelli poco prima delle 10, invitato d’onore a un convegno organizzato dal Comune in collaborazione con Rotary Club Livorno, Rotary Club Mascagni Livorno e l’associazione Terme del Corallo Onlus presieduta da Silvia Menicagli, in occasione della presentazione del volume enciclopedico “Terme del Corallo, splendore, declino, rinascita”, realizzato dalle tre curatrici Elisa Favilli, Eleonora Guzzo, Sara Taglialagamba.

Il convegno e il volume altro non hanno che lo scopo di fare il punto e convogliare in un unico punto - fisico e letterario - tutta la letteratura e la dottrina che negli anni si è accumulata per mezzo di dotti, architetti, ingegneri, storici d’arteLa presenza di Schmidt di stamani, insieme a q.

uella del sindaco di Livorno Luca Salvetti e dell’assessore alla Cultura Simone Lenzi, non era certamente casuale dal momento che sta assumendo sempre più maggior consistenza in queste settimane il progetto parallelo portato avanti dall'amministrazione cittadina, impegnata da un lato nell’opera di restauro dell’ex centro termale – «i cui primi lavori saranno terminati tra la fine del 2023 e inizi 2024», ha promesso Salvetti, e dall’altro nel complesso «ma fattibile» abbattimento e demolizione del cavalcaferrovia che unisce La Cigna al centro cittadino per far posto a un sottopasso ex novo il cui varo è in fase di sviluppo grazie alla redazione del ‘Piano di fattibilità tecnico-economica’ (Pfte) affidato dal Comune a un pool ingegneristico ligure, aggiudicatario del finanziamento ad hoc di 175mila ottenuto dal Comune direttamente da Roma.

Proprio l’abbattimento del ponte e la realizzazione del sottopasso in termini di viabilità sostitutiva è da considerarsi per gli Uffizi e per Schmidt una «conditio sine qua non» per la definitiva messa a terra del progetto tanto caro al direttore degli ‘Uffizi diffusi’.

In questo senso il Protocollo d’Intesa da siglare in queste ore tra Comune e Uffizi suggella la comune volontà di procedere alla riqualificazione totale e definitiva delle Terme e della zona stazione di Livorno.

Certo è che il direttore delle Gallerie si è espresso questa mattina con toni entusiastici e rassicuranti: «Il sogno sta diventando sempre più realtà - ha dichiarato ai microfoni de Il Telegrafo -. Questa riqualificazione è iniziata grazie ai livornesi e ai volontari che anni fa hanno questo immobile storico e artistico nel cuore. Grazie al loro impegno e passione per questo bellissimo edificio Liberty è potuta nascere una progettualità di fondo che per fortuna il Comune ha nel tempo abbracciato, portata avanti insieme sia con la Regione che più volte si è pronunciata favorevolmente al progetto di ristoro e riqualificazione, sia con l’istituzione delle Gallerie degli Uffizi. Sono particolarmente contento perchè si sono registrate novità importanti negli ultimi giorni. Finalmente è stato individuato il progetto per la sostituzione del cavalcavia, ora da abbattere per far posto ad un nuovo e alternativo sottopasso. Il sindaco Salvetti, stando alle cifre del progetto, ha parlato di un abbattimento veloce, nel tempo record di soli tre giorni. Un progetto oserei dire fondamentale e prioritario dal momento che non si tratta soltanto di riqualificare un singolo edificio, quanto di un immobile che verrà valorizzato grazie alle mostre che le Gallerie degli Uffizi si è impegnata ad allestire a restauro terminato. Stiamo parlando quindi di un progetto che annovera pochissimi precedenti al mondo e che consente la rinascita di una parte centrale della città di Livorno».