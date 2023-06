Estrosa, cavallo di Allegri, a San Siro per la corsa più prestigiosa. Con un fantino pisano

Livorno, 10 giugno 2023 – Nelle ultime dichiarazioni di fine campionato Max Allegri aveva annunciato di...darsi all'ippica. Come noto il tecnico livornese è un grande appassionato di cavalli ed una scuderia, l'Alma Racing, con diversi purosangue, sia in Francia che in Italia.

Tra questi anche uno che porta il nome di Corto Muso che nelle sue cinque corse disputate Oltralpe non è andato oltre un settimo posto e per questo adesso "è stata messa al prato", tanto per usare un'altra celebre frase dell'allenatore juventino.

La "reginetta" della scuderia è invece Estrosa, una femmina di tre anni che domenica a San Siro disputerà la corsa della vita, vale a dire le Oaks d'Italia, l'equivalente del Derby ma in versione femminile. Una corsa di gruppo II che distribuisce premi per ben 388mila euro.

Estrosa tra l'altro ci arriva con un ottimo secondo posto nel Parioli, altra classica delle generazione che si disputa sul miglio, contro i 2.200 metri di domani.

Per non lasciare nulla al caso Max Allegri per l'occasione non ha esitato a infrangere un tabù, a indossare la giubba amaranto di Estrosa sarà un fantino pisano, Dario Di Tocco, giovane jockey emergente del galoppo italiano che non a casa una ventina di giorni fa ha vinto a Capannelle il Derby con Goldenas. Chissà se Allegri riuscirà a rifarsi delle delusioni calcistiche di questa stagione. Del resto basterebbe un...corto muso.