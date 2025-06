Livorno, l’appello del Ccn Fiorentina: “Le istituzioni ci aiutino”

Livorno, 1 giugno 2025 – Sono una cinquantina le attività commerciali che aderiscono al Centro commerciale naturale di Fiorentina. Il Presidente Michele Nardi e la vice-presidente Silvia Dani, spiegano: “Il Ccn è nato per riunire le attività commerciali e valorizzarle e per difenderle dagli effetti negati della diffusione della grande distribuzione”.

Ma nel tempo “abbiamo deciso di avvicinare anche i residenti di via Provinciale Pisana, perché tenendo le attività aperte, svolgiamo un ruolo di vicinato e sociale importante per la poplazione. Non solo: siamo anche un presidio contro il degrado perché più saracinesche restano alzate e più luci restano accese, meno avanzano degrado e microcriminalità”.

Ma questo sforzo si fa “sempre più improbo perché le istituzioni non investono abbastanza per i quartieri nord, – lamentano a come del Ccn Fiorentina il Presidente Michele Nardi e la vice-presidente Silvia Dani – come la nostra zona, dove i problemi maggiori riguardano viabilità e sicurezza, igiene, servizi socio-sanitari (in ballo c’è il progetto della casa della salute di via Fiera Sant’Antonino al posto del vecchio distretto), valorizzazione, emergenze storiche e attività commerciali e artigiane”.

Non solo: “Nei quartieri nord è difficilissimo anche avere un medico di famiglia, perché scappano tutti, o non ci vogliono venire”. Pare infatti che tra le ragioni che tengono i medici di base alla larda anche da Fiorentina, ci siano i problemi di sicurezza. Si dice che alcuni medici (uomini e donne in particolare) la sera chiudendo gli ambulatori, si sentano a disagio perché temono per la loro sicurezza. Il fatto poi che ci sono molti cittadini anziani bisognosi di continue cure, rappresenta un altro motivo che induce i camici bianchi a ritenere poco ’appetibili’ le zone nord di Livorno.

Tornando al Ccn Fiorentina, il prossimo 11 giugno nella sede della parrocchia San Matteo in via Provinciale Pisana, sarà presentata alle 11.30 la petizione che ha promosso, firmata da 300 tra residenti e negozianti, indirizzata a Prefetto di Livorno, Questore, Sindaco, Direttrice Generale della Usl. Anche il rione Fiorentina non è immune dalla piaga dello spaccio di droga, altra questione che sarà affrontata nell’incontro dell’11 giugno.

Monica Dolciotti