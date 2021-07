Richiesta di donatori per l’Avis di Cecina. "Siamo in carenza di sangue" è l’appello della presidente Eleonora Ghignoli e della dottoressa Carolina Senatore. "Abbiamo 2000 donatori attivi, nonostante tutto questo con la ripresa delle attività, il passaggio in zona bianca, i viaggi e il lavoro che riparte stiamo subendo una grave carenza. Il nostro è proprio un appello ai donatori disponibili...

Richiesta di donatori per l’Avis di Cecina. "Siamo in carenza di sangue" è l’appello della presidente Eleonora Ghignoli e della dottoressa Carolina Senatore. "Abbiamo 2000 donatori attivi, nonostante tutto questo con la ripresa delle attività, il passaggio in zona bianca, i viaggi e il lavoro che riparte stiamo subendo una grave carenza. Il nostro è proprio un appello ai donatori disponibili che possono e vogliono donare, soprattutto il plasma" afferma la presidente aggiungendo che per quanto riguarda il plasma, in Italia si sta cercando di raggiungere la sufficienza perché prima veniva importato dall’estero. Parla anche la dottoressa Carolina Senatore: "Come responsabile delle strutture trasfusionali di Cecina e Piombino faccio un appello ai nostri donatori perché ci garantiscono una continuità anche in questo periodo estivo, dato che noi siamo una zona dove il lavoro aumenta durante l’estate e quindi comprendo le difficoltà per venire a donare, ma noi abbiamo anche aperture festive e chiedo disponibilità per poter riparare a questa carenza. In Toscana abbiamo emergenza su quasi tutti i gruppi sanguigni. Su Cecina abbiamo avuto un calo di donazioni rispetto al 2020 di 100 unità. Anche i donatori sono circa 70 in meno. La fotografia del mese di giugno dove abbiamo registrato 53 donazioni in meno, di cui 47 solo di plasma. L’ospedale sta ripartendo e ripartono anche gli interventi chirurgici e abbiamo richieste di sangue continue, nel 2020 solo di sangue abbiamo assegnato 2083 di sacche, quest’anno invece 1214".

"Facciamo appello a tutte le persone dai 18 anni ai 65 anni, con un peso corporeo superiore ai 50kg, che siano sani e in buona salute e che abbiamo voglia di venire a donare. Ricordiamo che dal 2015 si deve fare una valutazione tramite un questionario e delle analisi del sangue di controllo, inoltre in questo periodo Covid accettiamo solo su prenotazione ma la nostra segreteria Avis è organizzata ed efficiente e vi sta aspettando".

Federica Frascadore