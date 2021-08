Torna a Cecina il "Kafarock Friends for Music" nella sua quattordicesima edizione, confermandosi ancora una volta una delle manifestazioni più importanti della costa tirrenica, capace di raccogliere musicisti provenienti da tutta la regione e distinguendosi nel panorama dei festival toscani per la caratteristica principale di no-profit e quella assolutamente unica della condivisione di un momento di divertimento per chi suona e per chi ascolta finalizzato alla solidarietà. Una sorta...

Torna a Cecina il "Kafarock Friends for Music" nella sua quattordicesima edizione, confermandosi ancora una volta una delle manifestazioni più importanti della costa tirrenica, capace di raccogliere musicisti provenienti da tutta la regione e distinguendosi nel panorama dei festival toscani per la caratteristica principale di no-profit e quella assolutamente unica della condivisione di un momento di divertimento per chi suona e per chi ascolta finalizzato alla solidarietà. Una sorta di piccola Woodstock, ma senza gli eccessi di quei tempi. Alla conferenza stampa, tenutasi presso la sede municipale alla presenza dell’Assessore alla Cultura, Domenico Di Pietro, hanno partecipato la presidentessa Barbara Meini Cafarelli, il vice Paolo Albanese e Mario Marino.

Da martedì 17 agosto a partire dalle ore 21.30, il centro espositivo polivalente "I Pini" di Marina di Cecina ospiterà tre appuntamenti (17, 18 e 19) della rassegna musicale "Kafarock friends for music", in ricordo di Riccardo Cafarelli, musicista prematuramente scomparso. Come ogni edizione le offerte liberali che verranno raccolte saranno devolute all’AIL (Associazione Italiana per le Leucemie, linfomi e mieloma multiplo) a supporto delle attività della UOC Ematologia di Pisa, centro di riferimento per il trapianto di midollo osseo e cellule staminali dell’area vasta nord ovest.

Si parte quindi il 17 agosto con la partecipazione dei Cromosauri, Dei perfetti sconosciuti, Viceversa, Overcoma, Mezmerazzo, il 18 avremmo ospiti gli Scena Muta, D.M.R., Swing Rehab, Aridopachi, Off Riff, Diego Ribechini. A concludersi il 19 agosto vedrà protagonisti La Percezione, Leave Behind, Alberto Bientinesi & Omar Tognotti, VOLT, Il Pasto Nudo, EffeCi band. Le tre serate vedranno 18 gruppi musicali, provenienti da Lucca, Firenze, Empoli, Pistoia, Prato e Pisa, oltre a quelli locali, avvicendarsi nell’esecuzione ed interpretazione sia di brani originali sia di cover di generi musicali diversi (pop, rock, blues e funky) per soddisfare ed intrattenere un pubblico vario e di ogni età.

"Ci piace questo evento perché unisce la musica alla solidarietà - ha detto l’assessore alla cultura Domenico Di Pietro – in un contesto di band musicali in gran parte composte da giovani che fanno della musica la loro passione principale". L’ingresso agli spettacoli al parco della Cecinella ora ridenominato dei Pini, è libero e gratuito, nel rispetto delle normative anti-Covid.

Federica Frascadore