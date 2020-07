Livorno, 14 luglio 2020 - Tanti applausi, selfie ma anche sfottò dei centri sociali. Piazza Garibaldi oggi pomeriggio è stata palcoscenico del comizio di Susanna Ceccardi, candidata leghista alla Regione Toscana per il centrodestra che sfiderà Eugenio Giani alla presidenza della Regione Il cantautore livornese Bobo Rondelli ha improvvisato uno show cantando brevemente con la sua chitarra alcune strofe di 'Imagine', con finale rivisitato e 'dedica' alla Lega. Alcuni giorni fa, Susanna Ceccardi aveva definito la canzone di John Lennon una canzone di «ispirazione marxista».

Con urla e fischi i contestatori hanno cercato di impedire alla Ceccardi di parlare. A loro l'europarlamentare si è rivolta: "Ascoltatemi, ascoltate le stesse proposte da 70 anni, quelle della sinistra. Non ci fate paura, noi non abbiamo paura di venire nei quartieri popolari. Da anni continuate a dire che il nemico siamo noi, mentre è il Pd che vi ha fregato in tutti i questi anni". "Noi non abbiamo mai governato ne' qui ne' in Toscana".

"L’alternanza è democrazia. L’alternanza è miglioramento. È futuro. Noi non abbiamo paura di venire nei quartieri popolari e paura non ce la fa nessuno". Parole che la Ceccardi ha gridato al megafono. "Il 60% delle case popolari in Toscana (anche a Livorno) è stato costruito prima degli anni’80 – ha detto – significa che la sinistra, oggi il Pd, non ha investito sui più deboli. Quindi il centrosinistra che ha governato tutti questi anni in realtà non ha investito sull'ammodernamento dell'edilizia residenziale pubblica, che qui a Livorno è un tema importante perché la città ha il più alto tasso di case popolari della Toscana. Livorno ha un problema di disoccupazione altissimo, sicurezza e ordine pubblico". Su porto e infrastrutture: "Nei dieci anni del suo mandato ditemi una sola opera che la giunta Rossi e il Pd hanno fatto per il nostro sviluppo?". Ha poi ricordato: "Ho una storia familiare di sinistra. Non è che se mio nonno e i cugini di mio nonno votavano il Pci, oggi bisogna votare il Pd che con il Pci non ha niente a che spartire". Poi il lavoro. "Per crearlo servono infrastrutture, meno burocrazia, meno tasse - ha insistito - così potremo garantire i servizi che sono stati tagliati".