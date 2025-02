Cecina, intrappolato con l’auto nel sottopasso allagato: salvato insieme al cane

Livorno (Cecina) 1 febbraio 2025 - Attraversa il sottopasso allagato e resta bloccato ed è stato salvato dai soccorsi. La sindaca di Cecina, Lia Burgalassi, rinnova quindi l’invito ai cittadini a non attraversare il sottopasso di via Guerrazzi, chiuso per allagamento.

Nonostante il divieto,stamani un’auto è rimasta bloccata nell’acqua, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi per trarre in salvo il conducente e il suo cane.

"Violare le chiusure significa mettere in pericolo se stessi e chi vi soccorre", ha dichiarato la sindaca, esortando la popolazione a rispettare le restrizioni per evitare rischi inutili.

Due agenti della polizia municipale si sono tuffati in acqua per recuperato l’uo. mo. L'anziano aveva ignorato le transenne rimanendo bloccato nell'acqua alta. Allagamenti su tutto il territorio comunale e in zona Acquapark, caduto un albero. Il ponte alla foce di Marina di Cecina è rimasto aperto alla circolazione, dice la sindaca Burgalassi.