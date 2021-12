Il Palio della Costa Etrusca si correrà a Cecina. Dopo il no della nuova amministrazione comunale di San Vincenzo, gli organizzatori hanno lavorato per far correre il Palio, con i fantini di Siena, in un altro Comune. E così oggi a Firenze il presidente della Regione Eugenio Giani insieme al sindaco di Cecina Samuele Lippi e naturalmente a Roberto Saggini responsabile del Comitato organizzatore del Palio...

Il Palio della Costa Etrusca si correrà a Cecina. Dopo il no della nuova amministrazione comunale di San Vincenzo, gli organizzatori hanno lavorato per far correre il Palio, con i fantini di Siena, in un altro Comune. E così oggi a Firenze il presidente della Regione Eugenio Giani insieme al sindaco di Cecina Samuele Lippi e naturalmente a Roberto Saggini responsabile del Comitato organizzatore del Palio della Costa Etrusca, ufficializzeranno e annunceranno l’evento che ci terrà a Pasquetta 2022. La spettacolare disfida fra i migliori fantini del circuito paliesco in groppa ai migliori mezzo sangue italiani si svolgerà quindi il 18 aprile sulla spiaggia di Cecina. La quattordicesima edizione del Palio e tutto il programma degli eventi collaterali previsti in quella settimana, saranno presentati nella Sala Pegaso di Palazzo Sacrari Strozzi a Firenze stamani. Naturalmente tornerà anche la Quintana: la un fantino e un’amazzone che correranno abbinati ai Comuni della Costa degli Etruschi. L’evento è organizzato dall’Asd Palio della Costa Etrusca con il contributo del Comune di Cecina e il patrocinio della Regione Toscana. La cancellazione del Palio annunciata dal sindaco Paolo Riccucci a novembre, poche settimane dopo l’insediamento destò molte polemiche fra chi era a favore del Palio considerato un importante appuntamento turistico di inizio stagione. Il sindaco Riccucci e la giunta hanno deciso di non continuare la tradizione del palio in spiaggia in quanto la movimentazione della sabbia necessaria per realizzare la pista avrebbe compromesso il delicato equilibrio dell’arenile. Spostare metri cubi di sabbia – questa l’argomentazione – rischia di favorire l’erosione a poche settimane dall’inizio della stagione balneare. Gli organizzatori dal canto loro invece ritengono che l’impatto sulla spiaggia sia molto basso e non comprometta l’equilibrio del sistema. Comunque quest’anno il palio si farà a Marina di Cecina. E bisogna anche dire che originariamente la manifestazione doveva essere itinerante nei Comuni della costa.

m.p.