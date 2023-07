Cecina, è morta a 55 anni l’infermiera Carla Lucchesi. Il ricordo delle colleghe

Cecina (Livorno), 12 luglio 2023 – L’Azienda USL Toscana nord ovest esprime il proprio cordoglio per la scomparsa dopo lunga malattia di Carla Lucchesi (55 anni), infermiera assunta nel 1992, per molti anni in servizio nel reparto Utic di Cecina e poi negli ambulatori della cardiologia.

Questo il messaggio che le colleghe hanno scritto per ricordarla: "Abbiamo accompagnato nel suo ultimo viaggio una persona speciale, Carla Lucchesi. Infermiera dal 1991, con il primo corso per infermieri a Cecina, si è impegnata in tutti questi anni nello svolgimento del proprio lavoro, che ha sempre svolto con serietà, preparazione e amore e a cui non ha voluto rinunciare fino alla fine, nonostante le cure, il dolore e la paura che inevitabilmente si sono susseguiti. Carla ha affrontato interventi e terapie per poi ripresentarsi puntuale al proprio posto di lavoro. Lei dava forza e coraggio a colleghi e pazienti. Lei sempre sorridente, ma sincera e diretta come era il suo carattere. Oggi oltre che una stimata collega abbiamo salutato una madre una moglie e una grande amica. Al marito Michele, al figlio Alessio e a tutti i familiari il nostro sincero abbraccio”.

L’Azienda Usl Toscana nord ovest si unisce al cordoglio delle colleghe e rinnova le più sentite condoglianze a tutti i suoi cari.