Cecina, 9 marzo 2020 - C’è l’emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del coronavirus e la spesa c’è chi la porta a casa. È quanto è stato comunicato dall’amministrazione comunale di Cecina dopo la firma da parte del sindaco Samuele Lippi dell’ordinanza che prevede nuove restrizioni alla luce del Decreto della presidenza del consiglio dei Ministri e dell’ordinanza regionale per gli esercizi commerciali. L’amministrazione ha quindi invitato gli esercizi commerciali, piccoli e grandi, ad attivarsi per fornire il servizio di consegna a domicilio, in particolare per quanto riguarda i generi alimentari ed essenziali allo scopo di andare incontro alle esigenze delle persone anziane, per i quali è raccomandato fortemente di ridurre al minimo i contatti pubblici, e per ridurre il più possibile gli assembramenti all'interno degli esercizi commerciali.Questo è l’elenco, in aggiornamento, degli esercizi commerciali che hanno attivato il servizio di consegna a domicilio. Chi volesse aggiungersi può scrivere a unitacrisi@comune.cecina.li.it. Gli esercizi: Conad City Cecina Centro, via 2 Giugno 0586686471- WhatsApp 3533341612; Conad City Marina, via Gilching 0586622731-WhatsApp 3533341612, Forno San Pietro in Palazzi Barra Marco 3922668768-3336413718, Ortofrutta D’Auria 3477727935-3407824434; La Cambusa Alimentari Viale Galliano (solo per Marina) 586620666; Alimentari viale Italia 3423113183, Macelleria Piazza Carducci 0586682811, Alimentari Lotti Dilvo viale della Repubblica 0586680485, Panificio Bianco Viale della Repubblica 0586680073, Panificio Buffa Livio via Cipriani 3473180125, Alimentari Signorini Luisa via Colombo 0586620775, Salumi e formaggi Banco Fratelli Nocchi 3920519767-3337416209, Elisa Ristorante Pizzeria Marina di Cecina 05861881060, Pasticceria Dolce Vita Via Montanara 0586631923.L’ordinanza firmata domenica corsa dal sindaco Lippi, in particolare, prevede la chiusura alle 23 per gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e vendita con consumo sul posto nell’area da via Toscana al mare, con gli stessi esercizi che dopo le 21.30 non dovranno più consentire l’accesso al locale. Su tutto il territorio comunale, inoltre, è vietato ai locali servire il buffet in relazione alle difficoltà di garantire il mantenimento della distanza di sicurezza e delle condizioni di perfetta igiene richieste in questa fase particolare. “Il coronavirus - ha scritto il sindaco Samuele Lippi - è un problema che riguarda tutti quanti, e ognuno è chiamato a fare la propria parte con responsabilità e senso civico”.P.B.