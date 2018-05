Cascina (Livorno), 12 maggio 2018 - Un uomo di 67 anni è stato soccorso a Cecina (Livorno) e trasportato al Centro grandi ustioni di Pisa dove adesso si trova ricoverato in prognosi riservata. L'uomo è stato soccorso dai vigili alle 16.50 in un garage di via Caduti di Nassirya dopo l'allarme dato da un vicino. Secondo quanto emerge l'intero corpo era stato attaccato dalle fiamme. All'arrivo dei soccorritori il 67enne era ancora cosciente. La squadra dei pompieri lo ha affidato al personale del 118 che l'ha accompagnato all'ospedale di Cecina da dove è stato poi trasferito con l'elicottero a Pisa.