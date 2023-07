Cecina, il sindaco Lippi con la cocaina: “Ho commesso un errore”. Le opposizioni: “Si dimetta”. Il Pd: “Non lo sfiduciamo”

Cecina (Livorno), 20 luglio 2023 – "Sono inciampato, ma voglio rialzarmi e con coraggio ho deciso di intraprendere un percorso che mi permetta di prendermi cura di me. Voglio e devo farlo non solo per me, ma anzitutto per i miei familiari, per coloro che condividono l’impegno di governo della città, per le forze politiche che lo sostengono, per rispetto di tutto il Consiglio Comunale e non per ultimo, verso tutti i cittadini di Cecina”.

Così il sindaco di Cecina Samuele Lippi poco dopo aver comunicato alla Giunta di essere stato fermato in auto lunedì da una pattuglia dei carabinieri nella zona di Riparbella a pochi chilometri da Cecina, ma in provincia di Pisa, per un controllo e di essere stato trovato in possesso di una piccola quantità di cocaina. Per lui è scattata la segnalazione alla Prefettura e il ritiro della patente, ma essendo una quantità piccola che rientra nella casistica dell’uso personale non ci sono profili di rilevanza penale. Quindi nessuna denuncia, solo un illecito amministrativo, anche se, chiaramente il fatto non può non avere una rilevanza in quanto si tratta di un rappresentante delle istituzioni.

Il suo post su Facebook

“Sono inciampato, ma voglio rialzarmi e con coraggio ho deciso di intraprendere un percorso che mi permetta di prendermi cura di me – ha spiegato Lippi – a tutti voi chiedo scusa per avervi esposti ad un disagio e ad una sofferenza che avrei voluto evitare. Lo faccio per tutelare la serenità della mia famiglia e per evitare ogni strumentalizzazione politica della mia personale vicenda e per consentire all’Amministrazione di portare a termine progetti ed attività molto importanti per la città. Penso alle opere del PNRR e dei lavori pubblici, al Porto di Cecina, alle permute con il Demanio, al Polo Tecnologico, al Piano Strutturale, tutte in una fase procedurale delicatissima. Io credo di aver fatto umanamente il possibile con questa mia dichiarazione. Con lo stessa tenacia e dedizione con cui ho affrontato e risolto le tante questioni cecinesi con altrettanto piglio affronterò questo mio percorso personale. Sono certo che tutti faranno al meglio la loro parte, soprattutto a tutela della mia famiglia, di mia moglie, dei miei bambini e dei miei genitori”.

Lippi, 51 anni, è al suo secondo mandato, la cui scadenza naturale è prevista tra pochi mesi nella primavera 2024.

Cosa succede ora?

Che cosa succederà ora? Lippi non ha annunciato dimissioni, ma una sorta di ’passo indietro’ per seguire un percorso terapeutico affidando la gestione del Comune al suo vice Antonio Giuseppe Costantino. Dal punto di vista legale non sembrano esserci impedimenti a questa scelta, bisognerà vedere se dal punto di vista politico questa linea sarà sostenibile.

Intanto Lippi è partito con la famiglia lasciando Cecina per un periodo di riposo.

Le opposizioni: “Si dimetta”

«La posizione della Lega è chiara: no alla droga e a maggior ragione no a qualsiasi moderazione nella lotta al suo utilizzo da parte del personale politico. Se la notizia sarà confermata nelle prossime ore, chiediamo sin da subito le dimissioni del sindaco, in assenza delle quali presenteremo una mozione di sfiducia in Consiglio Comunale. Il territorio necessita di amministratori capaci, lucidi e in condizioni di gestire decine di milioni di euro di denaro pubblico. Ad una persona che avesse un problema come quello riferito dalla stampa andrebbe ovviamente il nostro migliore augurio per un percorso di guarigione, ma non possiamo permettere che a fare le spese di questa situazione possano essere i cittadini. Chiediamo sin da subito agli alleati di seguirci e anche alla e anche alla sinistra il coraggio di tutelare la dignità delle istituzioni: sfiducia immediata».

Così Lorenzo Gasperini, capogruppo Lega in Consiglio comunale a Cecina.

«Il sindaco di Cecina Lippi, è stato trovato alla guida della propria auto con della droga. E’ una notizia sconvolgente. Tuttavia Fratelli d’Italia, con sommo rispetto verso la famiglia e il ruolo di padre di Samuele Lippi, certa più che mai che a differenza delle forze politiche di sinistra, non sia giusto strumentalizzare un dramma umano e familiare per ottenere un risultato politico, era già convinta che quest’ultimo fosse incapace ed inadeguato a governare il Comune di Cecina prima, ed a questo punto, lo è ancora di più che sia necessario andare alle elezioni il prima possibile nell’interesse dei cittadini di Cecina, della città e delle istituzioni comunali tutte».

Lo sostengono congiuntamente, il presidente provinciale di Fratelli d’Italia Giacomo Lensi, e la coordinatrice comunale di Cecina Mirta Merli.

«Ne auspico le immediate dimissioni – afferma Chiara Tenerini consigliere comunale e deputata di Forza Italia – Lippi per sua esplicita ammissione dovrà prendere cura di sé attraverso un percorso specifico. Gli sono umanamente vicina nel suo percorso, che mi auguro sia foriero di risultati. Parimenti sono vicina alla famiglia e dispiaciuta per l’istituzione e la città. Ma affinché Samuele Lippi possa dedicarsi a se stesso con la massima cura possibile, è utile per tutti che si dimetta subito dall’incarico. Ciò non estingue la grave responsabilità del partito che politicamente lo sostiene, il Pd. Esso stesso dovrebbe prodigarsi affinché il sindaco lasci il proprio incarico».

Il Pd: “Non lo sfiduciamo”

Una lunga riunione ieri sera della segreteria Pd di Cecina con la segretaria dell’unione comunale Elena Benedetti, il segretario del circolo Guido Rossa Andrea Conti, del circolo Palazzi Walter Dominici, il segretario della federazione Alessandro Franchi, la presidente Tiziana Agostini e i componenti della segreteria regionale Francesco Gazzetti e Stefano Bruzzesi.

Alla fine il Pd ha deciso di non sfiduciare Lippi in consiglio comunale, apprezzando il passo indietro del sindaco che ha annunciato di voler intraprendere un percorso di recupero affidando per questo periodo il Comune al vicesindaco Antonio Giuseppe Costantino.

«Dopo i fatti emersi nelle ultime ore, la segreteria del Pd di Cecina riunitasi alla presenza del segretario territoriale di Livorno Franchi e dei membri della segreteria regionale Francesco Gazzetti e Stefano Bruzzesi (responsabile Enti Locali), ha deliberato quanto segue: 1. Il Pd di Cecina è umanamente vicino a Samuele Lippi in questo momento di difficoltà personale; 2. Conferma l’apprezzamento e il sostegno per l’azione amministrativa svolta dalla giunta Lippi in questi nove anni e per gli obiettivi raggiunti; 3. A tutela della sua salute, dell’istituzione che rappresenta, del lavoro fatto fino ad oggi dall’amministrazione e quello fondamentale ancora da concludere nei prossimi mesi, apprezza che il sindaco Lippi abbia deciso di dedicarsi al suo percorso di cura e recupero, prendendosi tutto il tempo necessario per affrontare al meglio questa nuova sfida, nell’interesse suo, della sua famiglia e dei suoi cari. Il Pd continuerà a sostenere l’operato dell’amministrazione nel raggiungimento dei fondamentali obiettivi dei prossimi mesi, fino alla conclusione della legislatura».

di Luca Filippi