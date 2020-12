Cecina (Livorno), 24 dicembre 2020 – In questo anno così particolare, segnato dall’emergenza Coronavirus, la cicogna è arrivata in tante famiglie, che pur tra tante difficoltà dovute alla pandemia, sono state assistite, come sempre, con grande professionalità in ospedale da medici e infermieri, in quello che per le mamme e i papà è il periodo più gioioso della loro vita. E se l’albero è il simbolo delle festività natalizie, ogni volta che nasce un bambino è Natale. Da qui l’idea: addobbare l’albero del reparto con fiocchi e biglietti riportanti i nomi dei bambini nati in ospedale.

E sono quasi 700, uno per ogni nuovo nato a Cecina, i fiocchi, biglietti e nomi appesi all’albero realizzato nell’area materno-infantile dell’ospedale di Via Montanara. L’idea è stata del personale che ha voluto così ricordare ciascuno dei neonati in quest’anno caratterizzato da inevitabili difficoltà anche per mamme, papà a vivere con pienezza e spensieratezza la gioia più grande dell’accoglienza di un nuovo arrivato. Perché, in fondo, ogni volta che nasce un bambino è sempre Natale.

Maurizio Costanzo

