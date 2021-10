Livorno, 22 ottobre 2021 – Il primario Stefano Bianchi 69 anni, direttore del reparto di nefrologia e dialisi di Cecina, Piombino ed Elba dell’Azienda Usl Toscana nord ovest, è stato eletto presidente della Società italiana di nefrologia per il triennio 2021-2024. Si tratta del primo toscano ad assumere la guida della società che rappresenta tutti i medici, ospedalieri e universitari, che si occupano di malattie renali. «Più che un riconoscimento a livello personale – ha spiegato il primario Bianchi – mi piace interpretarlo come un apprezzamento espresso nei confronti della qualità del lavoro assicurata da tutti i colleghi impegnati a livello aziendale e regionale a mantenere un alto standard qualitativo per la cura di patologie che riguardano circa il 10 per cento della popolazione. La Società italiana di nefrologia si occupa di prevenzione e diagnosi precoce delle malattie renali ed è l’unica accreditata a livello nazionale a rappresentare le istanze dei nefrologi. Nel prossimo triennio saremo chiamati a collaborare col ministero della Salute alla stesura delle linee guida sui programmi sanitari relativi alle problematiche nefrologiche. Tra gli obiettivi da perseguire – ha continuato Bianchi - ci sono sicuramente l'impegno a favorire la prevenzione e diagnosi precoce, la promozione della ricerca e dell'aggiornamento professionale, ma anche l’aumento della conoscenza della altre attività nefrologiche per evitare la semplicistica identificazione della nefrologia con la dialisi. Guardando al futuro sarà poi fondamentale affrontare il tema della carenza di specialisti chiedendo un incremento dei contratti di specializzazione in nefrologia».