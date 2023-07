Cecina, sinergia fra sindaco e prefetto contro la criminalità: “La sicurezza è la nostra priorità”

Cecina (Livorno), 6 luglio 2023 – «I fatti accaduti lo scorso fine settimana tra il lungomare e la pineta di Marina di Cecina hanno fatto tornare al centro delle cronache il tema della sicurezza sul nostro territorio. Tema che, lo sottolineo con forza, per me è sempre stato prioritario e al quale ho sempre dato la massima attenzione. Ecco perché, non appena sono venuto a conoscenza dei fatti accaduti, ho subito chiesto al prefetto la convocazione del Comitato per l’ordine e la sicurezza, che si è tenuto martedì a Cecina. Prefetto che voglio ringraziare di nuovo pubblicamente per la sollecitudine con la quale ha provveduto alla convocazione del Comitato».

Queste le parole del primo cittadino di Cecina Samuele Lippi. La notte tra il 2 e 3 luglio a Marina di Cecina una ragazza di 16 anni in vacanza con amici ha subìto un’aggressione con coltelli e manganelli per mano di un gruppo di minorenni e maggiorenni.

«Al prefetto Paolo D’Attilio ho rinnovato la richiesta di potenziare i servizi di controllo sul territorio, – prosegue Lippi – perché una maggior presenza delle forze dell’ordine possa rappresentare un’importante azione deterrente nei confronti della piccola criminalità e sia in grado di aumentare la percezione di sicurezza dei residenti e delle decine di migliaia di turisti».

Aggiunge Lippi: «Per quanto di competenza del Comune, in questi anni abbiamo fatto il possibile: abbiamo investito in impianti di videosorveglianza e nell’illuminazione pubblica. Quindi più telecamere e luci a led più potenti rispetto a quelle tradizionali, così da limitare al massimo le zone di scarsa luminosità, dove si possono nascondere eventuali malintenzionati. Senza dimenticare l’utilizzo di vigilanti privati nei principali luoghi destinati al divertimento notturno».

Lippi esprime poi la sua soddisfazione per il fatto che «durante il Comitato per l’ordine e la sicurezza, sia stato deciso di potenziare ancora di più i controlli delle forze dell’ordine nelle aree più a rischio. Credo che sia questa la strada giusta e voglio ringraziare il prefetto Paolo D’Attilio per la sollecitudine con la quale ha convocato il Comitato e per le risposte che ne sono emerse. Un ringraziamento che voglio estendere anche ai comandanti provinciali e locali della Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di finanza, sempre attenti al tema della sicurezza».