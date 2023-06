Celebrato anche a Livorno l’anniversario della fondazione della Guardia di finanza / Video

Livorno 23 giugno 2023 - Il 249esimo anniversario della fondazione del Corpo della Guardia di Finanza festeggiato anche a Livorno ieri alla presenza del comandante provinciale Cesare Antuofermo e delle autorità civili e militari, il vescovo Simone Giusti, i parlamentari Manfredi Potenti e Chiara Tenerini, oltre al consigliere regionale Francesco Gazzetti e il sindaco di Livorno, Luca Salvetti.

L’intervista al comandante (video)

Le fiamme gialle negli ultimi dodici mesi hanno messo a segno parecchi risultati: hanno scovato 178 evasori totali e 471 lavoratori in nero o irregolari. Altro risultato di rilievo: hanno individuato 1985 barche con bandiera estera per un valore complessivo di 3milioni di euro appartenenti a Italiani non indicati nelle loro dichiarazioni dei redditi.

A fare il punto è stato lo stesso comandante Antuofermo che ha sottolineato “il fruttuoso rapporto di collaborazione con le altre forze dell'ordine, la Procura della Repubblica e l'Agenzia delle Dogane, visto che a Livorno il porto è uno dei cardini dello sviluppo economico per il capoluogo e la provincia”.

Monica Dolciotti