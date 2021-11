Hanno festeggiato la loro unione ricevendo amici e parenti al Mercato delle Vettovaglie di via Buonalenti, Alessandra Pasquali e Francesca Benvenuti. Un banchetto organizzato in modo magistrale da Fabio Baroncini, titolare dell’Osteria ’Alle Vettovaglie’, socia Marina Cariello. Un’idea originale quella di utilizzare questa location che solitamente si anima la mattina con i banchi e i...

Hanno festeggiato la loro unione ricevendo amici e parenti al Mercato delle Vettovaglie di via Buonalenti, Alessandra Pasquali e Francesca Benvenuti. Un banchetto organizzato in modo magistrale da Fabio Baroncini, titolare dell’Osteria ’Alle Vettovaglie’, socia Marina Cariello. Un’idea originale quella di utilizzare questa location che solitamente si anima la mattina con i banchi e i negozi affollati di clienti per la spesa. "E’ stato il primo banchetto nuziale (la sera a cena) che abbiamo organizzato qui all’osteria ’Alle Vettovaglie’ – spiega Fabio – lo spazio è stato prenotato lo scorso maggio dopo la serie infinita di lock down e limitazioni per l’emergenza covid, che hanno impedito di utilizzare gli spazi al chiuso per la ristorazione. Ma questa nostra iniziativa risale ad almeno tre anni fa. Vennero da noi Marta Biagini manager del gruppo Gucci con il suo fidanzato, poi marito, Alberto Pagliaro, fumettista e disegnatore. Arrivarono per degustare qualcosa. Parlando poi svelarono il loro desiderio: organizzare ’Alle Vettovaglie’ il loro banchetto nuziale. Di lì prendemmo il largo con questo genere di eventi molto apprezzati. Per un altro matrimonio abbiamo affittato due battelli che fanno il giro dei fossi, dove sono saliti gli invitati per il primo brindisi. Dopodiché la cena al Mercato". a Francesca, che abbiamo raggiunto in Spagna dove sta trascorrendo qualche giorno in relax con Alessandra: "Sono medico alle cure palliative domiciliari, Alassandra lavora alla contabilità in Darsena Toscana. Abbiamo deciso di festeggiare la nostra unione civile al Mercato Centrale e di organizzare tutto a Livorno perché dopo le fasi più dure dell’emergenza covid ci sembra bello e giusto dare il nostro contributo alla città". Aggiunge dettagli sul menù: "Dalla spuma di mortadella con pistacchi e finger di zuppa toscana per iniziare, lasagne di mare, cozze ripiene e bocconcini di maiale con castagne, sorbetto Modi e crostate di frutta". Monica Dolciotti